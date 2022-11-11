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У российских лыжников появился уникальный шанс для прорыва: как Большунов и Непряева могут вывести лыжи на новый уровень

У российских лыжников появился уникальный шанс для прорыва. Главное — всё не испортить
Андрей Шитихин
У российских лыжников появился уникальный шанс
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Александр Большунов и Наталья Непряева могут вывести свой вид спорта на новый уровень. Если будут бегать гонки, а не пропускать.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в недавнем интервью «Чемпионату» заявил: если россиян выпустят на международные старты через два года – это оптимистичный прогноз.

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Что это означает для российских лыжных гонок? Не только то, что минимум два сезона россиян не будет на чемпионате мира и Кубке мира. Но и то, что наши лыжные гонки за это время можно вывести на новый уровень. Для этого нужно лишь, чтобы лучшие спортсмены страны участвовали в большинстве гонок в российском календаре, а болельщики имели возможность эти гонки смотреть.

Давайте честно. Долгие годы тот же Кубок России считался второстепенным стартом, который шёл за Кубком мира и Континентальным кубком, а на чемпионат России приезжали далеко не все лидеры. Это вполне объяснимо. У них и так напряжённый сезон с главными стартами, а ещё бежать в России? Этапы национального Кубка проводились всегда, но даже победителей этих стартов вспомнят единицы любителей лыжных гонок.

Александр Большунов

Александр Большунов

Фото: РИА Новости

Сейчас есть шанс всё поменять. Все российские звёзды будут участвовать в национальных соревнованиях. Только представьте, какой это шанс для тех региональных спортсменов, кто никогда и не был близок к национальной сборной, проверить себя на фоне Александра Большунова, Натальи Непряевой, Дениса Спицова, Татьяны Сориной и всех остальных?

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Как сказал безоговорочный лидер нашей юниорской сборной Савелий Коростелёв, лично для него неучастие россиян в международных стартах – шанс побороться с лучшими, и в этот шанс он готов вцепиться железной хваткой. Просто в одночасье гонки Кубка России, на которые мало кто обращал внимание, могут превратиться в интереснейший турнир.

Наталья Непряева

Наталья Непряева

Фото: РИА Новости

И это шанс не только для спортсменов, а для всех наших лыжных гонок. Организаторы этапов Кубка России давно не видели такого состава участников, и это мотивирует их к тому, чтобы условия для проведения были максимально комфортными как для спортсменов, так и для болельщиков. Конечно, в одночасье не будут выстроены гостиницы, оборудованы всем необходимым тренажёрные залы, закуплено новое оборудование для столовых и обеспечена бесперебойная сотовая связь.

Но это как минимум стимулирует организаторов улучшать то, что есть. А если этого не будет – можно найти другие места для проведения гонок.

Юлия Ступак

Юлия Ступак

Фото: РИА Новости

Российских лыжников на Кубок мира не пустят. Но, как ни странно, для нас это очень круто Российских лыжников на Кубок мира не пустят. Но, как ни странно, для нас это очень круто

Поверьте, в России множество болельщиков придёт на стадион, чтобы вживую посмотреть на того же Большунова или Непряеву. Чтобы посмотреть на их победный финиш, чтобы сфотографироваться и взять автограф. А уж какой эффект всё это окажет на совсем юных лыжников, и представить сложно.

Сейчас практически весь наш спорт оказался в ситуации, когда принципиальных битв наших с иностранцами просто нет. Но у лыжников шикарные стартовые позиции, чтобы безболезненно этот провал преодолеть. Люди, увлечённые спортом, любят наших звёзд лыжного спорта, а они, став к своим болельщикам намного ближе, имеют все шансы лишь набирать популярность.

Главное, чтобы основной состав сборной России на этих стартах бегал, а не пропускал гонки. Безусловно, когда есть объективные причины для пропуска, тогда и вопросов нет. А когда появляется информация о том, что «спортсмен не побежит, потому что так решил вместе с тренером», это уже нехорошо.

Сборная России

Сборная России

Фото: Maja Hitij/Getty Images

По словам Юрия Бородавко, на собрании в Ханты-Мансийске, где сейчас находится его группа, все спортсмены выступили за то, чтобы бежать максимальное количество гонок и стараться ничего не пропускать. Особенно если погодные условия будут позволять. Дай бог, чтобы такой же настрой был у всех остальных, а слова не разошлись с делом. Бегать только в России нашим лыжникам предстоит не один сезон. И хочется верить, что они настроены показывать российским болельщикам классную борьбу.

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