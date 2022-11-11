У российских лыжников появился уникальный шанс для прорыва. Главное — всё не испортить

Александр Большунов и Наталья Непряева могут вывести свой вид спорта на новый уровень. Если будут бегать гонки, а не пропускать.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в недавнем интервью «Чемпионату» заявил: если россиян выпустят на международные старты через два года – это оптимистичный прогноз.

Что это означает для российских лыжных гонок? Не только то, что минимум два сезона россиян не будет на чемпионате мира и Кубке мира. Но и то, что наши лыжные гонки за это время можно вывести на новый уровень. Для этого нужно лишь, чтобы лучшие спортсмены страны участвовали в большинстве гонок в российском календаре, а болельщики имели возможность эти гонки смотреть.

Давайте честно. Долгие годы тот же Кубок России считался второстепенным стартом, который шёл за Кубком мира и Континентальным кубком, а на чемпионат России приезжали далеко не все лидеры. Это вполне объяснимо. У них и так напряжённый сезон с главными стартами, а ещё бежать в России? Этапы национального Кубка проводились всегда, но даже победителей этих стартов вспомнят единицы любителей лыжных гонок.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

Сейчас есть шанс всё поменять. Все российские звёзды будут участвовать в национальных соревнованиях. Только представьте, какой это шанс для тех региональных спортсменов, кто никогда и не был близок к национальной сборной, проверить себя на фоне Александра Большунова, Натальи Непряевой, Дениса Спицова, Татьяны Сориной и всех остальных?

Как сказал безоговорочный лидер нашей юниорской сборной Савелий Коростелёв, лично для него неучастие россиян в международных стартах – шанс побороться с лучшими, и в этот шанс он готов вцепиться железной хваткой. Просто в одночасье гонки Кубка России, на которые мало кто обращал внимание, могут превратиться в интереснейший турнир.

Наталья Непряева Фото: РИА Новости

И это шанс не только для спортсменов, а для всех наших лыжных гонок. Организаторы этапов Кубка России давно не видели такого состава участников, и это мотивирует их к тому, чтобы условия для проведения были максимально комфортными как для спортсменов, так и для болельщиков. Конечно, в одночасье не будут выстроены гостиницы, оборудованы всем необходимым тренажёрные залы, закуплено новое оборудование для столовых и обеспечена бесперебойная сотовая связь.

Но это как минимум стимулирует организаторов улучшать то, что есть. А если этого не будет – можно найти другие места для проведения гонок.

Юлия Ступак Фото: РИА Новости

Поверьте, в России множество болельщиков придёт на стадион, чтобы вживую посмотреть на того же Большунова или Непряеву. Чтобы посмотреть на их победный финиш, чтобы сфотографироваться и взять автограф. А уж какой эффект всё это окажет на совсем юных лыжников, и представить сложно.

Сейчас практически весь наш спорт оказался в ситуации, когда принципиальных битв наших с иностранцами просто нет. Но у лыжников шикарные стартовые позиции, чтобы безболезненно этот провал преодолеть. Люди, увлечённые спортом, любят наших звёзд лыжного спорта, а они, став к своим болельщикам намного ближе, имеют все шансы лишь набирать популярность.

Главное, чтобы основной состав сборной России на этих стартах бегал, а не пропускал гонки. Безусловно, когда есть объективные причины для пропуска, тогда и вопросов нет. А когда появляется информация о том, что «спортсмен не побежит, потому что так решил вместе с тренером», это уже нехорошо.

Сборная России Фото: Maja Hitij/Getty Images

По словам Юрия Бородавко, на собрании в Ханты-Мансийске, где сейчас находится его группа, все спортсмены выступили за то, чтобы бежать максимальное количество гонок и стараться ничего не пропускать. Особенно если погодные условия будут позволять. Дай бог, чтобы такой же настрой был у всех остальных, а слова не разошлись с делом. Бегать только в России нашим лыжникам предстоит не один сезон. И хочется верить, что они настроены показывать российским болельщикам классную борьбу.