«Я устал от боли». Лучший норвежский лыжник больше не может побеждать из-за травмы

Йоханнес Клебо не готов к старту сезона и может пропустить первые этапы Кубка мира.

Лучший норвежский лыжник Йоханнес Клебо рискует пропустить старт зимнего сезона. Он до сих пор не может восстановиться после травмы, которую получил летом. До старта Кубка мира остаётся меньше недели, однако норвежцу так и не удалось набрать форму. Что же происходит с лыжником, который в отсутствие Большунова должен был легко выигрывать один старт за другим?

«Дедушка бегает на лыжах больше меня»

Ещё в июле сильнейший лыжник команды Норвегии Йоханнес Клебо травмировал заднюю поверхность бедра. И перед началом сезона стало ясно, что восстановиться после полученной травмы ему не удалось до сих пор.

«Я борюсь с травмой 17 недель и до сих пор нездоров. Нам пришлось принять важное решение, означающее, что я сократил количество тренировок и буду больше времени уделять физиотерапии – три-четыре часа каждый день.

Вчера у меня была часовая тренировка, вот и всё. Дедушка в его 80 лет сейчас бегает на лыжах больше меня», – приводит слова Клебо TV2.

Также Клебо дал понять, что из-за травмы и тяжёлого восстановления побеждать на Кубке мира в начале сезона ему будет очень сложно.

«Очевидно, то, что я делал до сих пор, не возымело успеха. Тогда придётся принимать другие меры. Это печально. На старте сезона это окажет своё влияние. Я удивлюсь, если выиграю гонку до Рождества».

«Мне было бы легче сломать бедро»

У норвежца диагностировали растяжение верхней части подколенного сухожилия. И-за травмы он пропустил несколько недель тренировок. Сам Клебо рассказал, что не ожидал, что процесс восстановления затянется надолго.

«Если бы вы спросили меня в июле, когда это случилось, собираюсь ли я бороться с травмой как минимум 15 недель, думаю, я бы просто посмеялся над вами. Но такова реальность. Я добился прогресса, но всё ещё не готов к соревнованиям», – рассказывал Клебо за месяц до старта Кубка мира.

«Это не мышечная травма, а повреждение сухожилия, и оно заживает так медленно, что это отнимает больше времени, чем перелом кости. Так что, возможно, мне было бы легче сломать бедро. Потратив столько времени на восстановление, ты по-настоящему испытываешь своё терпение».

Йоханнес Клебо Фото: Lars Baron/Getty Images

«Мне остаётся только не падать духом»

В ноябре стало известно, что для ускорения процесса восстановления к началу Кубка мира Клебо сотрудничает с бывшим физиотерапевтом баскетбольного клуба «Милуоки Бакс» Меган Стоу. Спортсмен начал работать со специалистом во время пребывания в США, после чего Стоу отправилась на сборы Клебо в Италию, а позже продолжила работу над здоровьем Клебо в Норвегии.

NRK сообщает, что Стоу вместе с Клебо отправились и в Бейтостолен, где пройдут первые старты нового лыжного сезона. Однако примет ли норвежец участие в соревнованиях – до сих пор неизвестно. Есть риски, что травма может усугубиться из-за сильной нагрузки, и Клебо не будет рисковать.

«Едем в Бейтостолен с надеждой, что на выходных покатаюсь на лыжах. Именно травма определяет, стартую я или нет. Думаю, что приму окончательное решение в четверг», – рассказал Клебо в интервью NRK.

Более того, Клебо заявил, что если не примет участия в гонках в Бейтостолене в эти выходные, то может и вовсе пропустить первые этапы Кубка мира и выйти на старт только после Нового года.

«Это утомительно. Я устал от боли и невозможности делать что-то ещё. Но это часть игры, и мне ничего не остаётся, кроме как пытаться не падать духом. Если я решу не бежать в Бейтостолене, то вряд ли что-то изменится через неделю в Руке. Нам придётся очень тщательно всё обдумать. Если решу бежать, то есть риск, что состояние ухудшится. В случае пропуска Бейтостолена мы не увидимся до 2023-го. Это почти наверняка», – цитирует Клебо норвежская пресса.