Любимую гонку Большунова исключили из календаря Кубка мира. Скиатлон медленно умирает

Кубок мира по лыжным гонкам ещё не стартовал, а гонки уже отменяются. Организаторы второго этапа, который пройдёт в норвежском Лиллехаммере, отказались проводить единственный в кубковом сезоне скиатлон. Международная федерация даже возмущаться этим не стала, а просто поставила в программу другую гонку.

Интересно, какие ещё неприятные изменения ждут нас на Кубке мира – 2022/2023?

Новость по теме FIS исключила скиатлон из второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам из-за нехватки снега

Где трасса? Нет её!

Этап Кубка мира в Лиллехаммере пройдёт со 2 по 4 декабря. В программе соревнований не только лыжные гонки, но и прыжки на лыжах с трамплина, а также двоеборье. Но изменения коснулись только лыжных гонок.

Организаторы заявили, что не смогут подготовить трассу необходимой для скиатлона ширины из-за отсутствия достаточного количества снега. Да и вообще круг будет протяжённостью 3,3 км и проложен через биатлонный стадион, а ещё нужно подумать о любителях, которые тоже хотят встать на лыжи, и все запасы снега расходовать нельзя, потому что снежные пушки пока неэффективны.

Для сравнения надо сказать, что в России для вкатки в Ханты-Мансийске и Тюмени, где погода тоже стояла тёплая и порой шли дожди, в конце октября из заготовленного снега были подготовлены отличные круги по 5 км.

В FIS не стали настаивать на том, чтобы норвежские организаторы выполнили взятые на себя обязательства, хотя до старта этапа достаточно времени, а погода в Лиллехаммере позволяет сейчас накидать снег из пушек. Просто поменяли программу соревнований, поставив вместо скиатлона классический масс-старт на 20 км. Хорошо хоть классические разделки и коньковый спринт оставили. С учётом того, что с этого года на Кубке мира равные дистанции, для женщин гонка на 20 км классикой будет настоящим испытанием.

Скиатлон медленно умирает

Проблема ещё и в том, что во всей программе Кубка мира – 2022/2023 был только один скиатлон – как раз в Лиллехаммере. Теперь его в международном сезоне можно будет увидеть только на чемпионате мира в Планице, и пройдёт он в стандартном формате – 30 и 15 км для мужчин и женщин соответственно.

Александр Большунов в скиатлоне Фото: РИА Новости

Нельзя не вспомнить, что действующим чемпионом мира и олимпийским чемпионом в скиатлоне является Александр Большунов. Так что, можно сказать, из календаря исключают любимую гонку лидера сборной России.

Неужели скиатлон вскоре совсем будет исключен из программы международных лыжных соревнований? Это вероятно. Слишком высокие требования к трассам, организаторы не справляются, а готовить разные круги дорого. Справедливости ради, в Кубке России тоже всего один скиатлон, и пройдёт он в середине января в Сыктывкаре. Но ещё два скиатлона запланированы на «Чемпионских высотах» и чемпионате страны.

Не факт, что в программе Кубка мира не будет других изменений. И не только в формате гонок, но и в местах проведения. Напомним, около месяца назад FIS объявила, что спринтерский этап Кубка мира перенесён из Милана в Ливиньо, поскольку организаторы отказались тратить деньги на подготовку трассы. И теперь тем, кто приедет в Италию, придётся бежать спринт на убойной высоте. Кажется, сюрпризов для лыжников в этом году будет ещё много.