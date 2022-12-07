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Кубок мира по лыжным гонкам: Йоханнес Клебо из-за болезни пропустит гонки в Бейтостёлене — норвежец снова хитрит?

«Не могу сказать, когда вернусь». Лучший норвежский лыжник выпал из сборной из-за болезни
Татьяна Постникова
Йоханнес Клебо из-за болезни пропустит гонки КМ
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Йоханнес Клебо действительно нездоров или просто хитрит?

Перед стартом Кубка мира казалось, что у Йоханнеса Клебо в предстоящем сезоне будут серьёзные проблемы из-за травмы ягодицы, полученной летом. Однако, выиграв четыре первые гонки, норвежец показал, что пребывает в отличной форме, а заявления о травме – это, скорее, тактическая хитрость, вводящая соперников в заблуждение.

Впрочем, уже по ходу Кубка мира Йоханнес пропустил две гонки из-за лёгкого недомогания, а на третий этап в Бейтостёлене вообще не поехал.

Опять хитрит или реально заболел?

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«Я не собираюсь рисковать, как в прошлом году»

Первые проблемы у Клебо возникли ещё в Лиллехаммере. Изначально, опасаясь коронавируса, Йоханнес принял решение жить не вместе с командой в отеле, а отдельно в лесном домике.

«Там много людей, сезон рождественских вечеринок в самом разгаре. В будущем мне предстоит останавливаться в отеле так много дней, что эти дни я принял решение провести здесь, в домике, где я действительно получаю удовольствие. Отсюда до Лиллехаммера всего полчаса, что очень удобно.

У нас заражены трое лыжников сборной, Ийво Нисканен заразился перед Рукой, мы не знаем, когда он вернётся. Я думаю, число заразившихся ещё будет расти, и я не собираюсь рисковать так же, как и в прошлом году. Это тяжело, но я должен сделать всё возможное, чтобы снова не заболеть коронавирусом. Здесь, в Скейкампене, я в любом случае чувствую себя в полной безопасности, единственная сложность заключается в том, что отцу далеко приходится ходить в магазин», – пояснял Клебо в интервью TV2.

Клебо пропустил гонку из-за коронавируса. Он боится заболеть и живёт отдельно от команды Клебо пропустил гонку из-за коронавируса. Он боится заболеть и живёт отдельно от команды

Вот только уже после первой же гонки в Лиллехаммере пятикратный олимпийский чемпион почувствовал недомогание и боль в горле. Он сдал тест на коронавирус, но тот оказался отрицательным. Тем не менее из-за небольшой простуды он принял решение сняться с оставшихся гонок этапа: разделку и масс-старт классикой на 20 км. Это стоило Йоханнесу жёлтой майки лидера, которая теперь перешла другому норвежцу Полу Голбергу.

Йоханнес Клебо на Олимпиаде

Йоханнес Клебо на Олимпиаде

Фото: Maddie Meyer/Getty Images

«Не так мы рассчитывали начать сезон»

За три дня до старта гонок в Бейтостёлене Федерация лыжных видов спорта Норвегии официально заявила, что Клебо снялся с предстоящего этапа Кубка мира. Причиной стала усугубившаяся простуда. Как сообщил лыжник, 7 декабря из своей хижины в Скейкампене он отправится на лечение в Тронхейм.

«Сейчас я должен выздороветь. Из Тронхейма поеду в Давос, когда болезнь отступит, – рассказал Йоханнес. – Конечно, это неприятно. Я хотел бы быть в оптимальной форме и пробежать гонки в Бейтостёлене. К сожалению, этого не случится. Прямо сейчас не могу сказать, когда продолжу соревноваться.

Посмотрим, как будет с этапом Кубка мира в Давосе. Если всё сложится так, как должно, я поеду. В любом случае я буду находиться на высоте в течение этого периода. В моих планах по-прежнему пробежать «Тур де Ски». Обидно за проблемы с подколенным сухожилием и простудой в начале сезона, но так устроен спорт. Я смотрю только вперёд».

Отец и менеджер пятикратного олимпийского чемпиона Хокун Клебо объяснил, что сейчас главной целью его сына является подготовка к чемпионату мира, запланированного на конец февраля.

«Не так мы рассчитывали начать сезон, – посетовал Клебо-старший. – Йоханнес любит соревноваться, но, к сожалению, из-за болезни и травм не всё складывается. Но мы не вешаем нос. Йоханнес планирует вернуться ещё сильнее. Сейчас основное внимание мы уделяем тому, чтобы как можно лучше подготовиться к чемпионату мира в Планице. Недостатка мотивации у него нет».

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Этап Кубка мира в Бейтостёлене пройдёт с 9 по 11 декабря, а в Давосе – с 17 по 18 декабря. У Йоханнеса есть почти две недели, чтобы выздороветь и прийти в форму. Нет сомнений, что он будет выносить всех, когда вернётся.

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