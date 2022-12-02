Нет русских — нет борьбы. Нонсенс на Кубке мира: норвежские лыжники заняли 10 первых мест

Первая гонка второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере полностью подтвердила страхи всех, кто переживал, что Кубок мира после отстранения россиян превратится в открытый чемпионат Норвегии.

Если неделей раньше в Руке ещё была какая-то конкуренция (космического Клебо в расчёт не берём), то на норвежском снегу – вообще никакой.

Норвежцы в Лиллехаммере получили расширенную квоту – на старт 10-километровой разделки свободным стилем вышли 12 представителей Норвегии. Из-за некоторого недомогания на старт не вышел Клебо – решил перестраховаться, но и без него команда собралась поистине грозная.

Норвежские лыжники были настолько сильны, что все финишировали в топ-20. Но мало этого – если вы откроете финишный протокол, то увидите полное засилье норвежцев на местах с первого по десятое. Это мощь, конечно!

Если вы открыли протокол, то наверняка задались вопросом – а как же Эндрю Масгрэйв, занявший четвёртое место под флагом Великобритании?

А всё очень просто. Эндрю, хоть и британец, но вполне может считаться норвежским лыжником. Просто потому что тренируется и путешествует по миру он со сборной Норвегии, да и лыжи ему готовят норвежские сервисёры. Так что из британского у него только флаг, паспорт да олимпийские квоты.

Вот и получается, что нет на Кубке мира русских – вообще нет борьбы.

Норвежцев с этим успехом, безусловно, стоит поздравить. Результат этой гонки войдёт в историю, а спустя годы никто и не вспомнит, почему так вышло.

Другой вопрос – а не ждёт ли норвежцев в таких условиях то, что может ждать наших лыжников на Кубке России? А именно снижение мотивации в отсутствие сильных конкурентов. Сами норвежцы вряд ли будут сильно рады, если такие выносы тел всех остальных стран будут происходить от этапа к этапу.

«По поводу норвежской сборной всё понятно. Я бы выругался, но пускай бегают. Если им интересно, то пусть бегают. Грустно и печально на это смотреть. Новая реальность? Они же всегда хотели, чтобы норвежцы были впереди планеты всей. Теперь вот одни норвежцы. Спортсмена из Великобритании мы тоже считаем норвежцем. Это не Кубок мира, а чемпионат Норвегии», – подвёл итоги этой необычной разделки олимпийский чемпион Александр Легков.

Ключевое в эмоциональной речи Александра – слово «если».

Скорее всего, в этом сезоне норвежцам будет интересно всегда побеждать. Но уже в следующем году без конкуренции это «если» может и сказаться.

Никто не говорит о том, что Норвегия одумается и попросит срочно вернуть на Кубок мира спортсменов из России. Но без конкуренции развития нет – и скандинавские лыжники смогут прочувствовать это на себе.