Сенсационный провал норвежцев на Кубке мира. Лидера их сборной вообще подрезали и сбили

Сенсационными стали результаты классического спринта на третьем этапе Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам в норвежском Бейтостёлене. В топ-3 мужской гонки не попал ни один норвежец! И это после того, как лыжники из сборной Норвегии просто разорвали абсолютно всех в предыдущих гонках!

А ещё больше впечатлил бег итальянца Симоне Мочеллини, который в буквальном смысле слова стал живым барьером на пути лидера Кубка мира и впервые в карьере забежал в призёры. И, кстати, где же Клебо?

Неожиданный провал Норвегии

Вообще, мужской спринт в Норвегии немного поблек из-за отсутствия сильнейших. Норвежец Йоханнес Клебо, который до этого выиграл все спринты в сезоне, решил пропустить этап в Бейтостёлене, чтобы подлечить больное горло. Итальянец Федерико Пеллегрино тоже пропустил этап. Но без них получилось даже интереснее.

Разве можно было до начала спринта представить, чтобы в финал пробился только один норвежец? Но именно так и случилось! Лишь лидер общего зачёта Кубка мира Пол Голберг подтвердил свой статус фаворита, уверенно добравшись до решающего забега. Остальных норвежцев, несмотря на явное количественное превосходство перед остальными, постигла неудача.

Голбергу, впрочем, тоже не повезло. В финале на подъёме он после контакта с соперником упал, потерял скорость, немного отстал и финишировал лишь четвёртым, несмотря на титанические усилия и возвращение в основную группу. Пол был жутко расстроен и убедил сборную Норвегии подать протест на действия итальянского выскочки Симоне Мочеллини. Тот якобы своим перестроением помешал норвежцу, подрезал его и уронил.

Но жюри соревнований решило, что никакого нарушения со стороны итальянца не было. Он был впереди норвежца и при перестроении не создал сопернику препятствий. Мочеллини, который работает с бывшим наставником сборной России Маркусом Крамером (немецкому специалисту 9 декабря исполнилось 60 лет), прополз в финал лаки-лузером, но в последнем забеге был прекрасен и забрал серебро. После финиша Симоне рыдал на плечах у тренеров.

Итальянец впервые в своей карьере забежал в тройку лучших на этапе Кубка мира. Вот результат работы бывшего наставника сборной России! Мочеллини уступил только французу Ришару Жуве, который лидировал практически от старта до финиша. Третьим стал швед Калле Хальфварссон – на сей раз он сумел удержаться в пределах разметки, отбил все атаки Голберга и стал третьим.

У женщин — тоже сенсация!

У женщин результаты тоже сенсационные. Ни одна из шведок, законодательниц мод в лыжных спринтах ещё со времён Стины Нильссон (а она уже давно в биатлоне), не пробилась даже в финал! Кто-то пропускал этап из-за болезни, кто-то просто «не вывез», но факт остаётся фактом – финал прошёл без шведок.

Зато с тремя норвежками. Из которых до тройки лучших добежала только Лотта Венг. Её сестра Тириль стала четвёртой, но при этом сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира без единой победы. Третье место заняла финка Юханна Матинтало, прошедшая стадии четвертьфинала и полуфинала лаки-лузером. А победила швейцарка Надине Фендрих – опытная спринтерша, которая сильна в коньке. В Бейтостёлене бежали классикой, но это вообще не помешало Надине одержать первую «классическую» победу в рамках Кубка мира.