«Просрал старт своего восьмилетия». Исповедь Сергея Устюгова

Сергей Устюгов никогда не показывает, что сейчас заплачет. Но в этот раз был близок к тому, что его слёзы увидят собравшиеся в микст-зоне журналисты. Сергей говорил как человек, который вот-вот объявит, что завершает карьеру. Но нет – да, досадно, что главный старт «его восьмилетия» получился таким, но останавливаться и бросать всё сейчас он не собирается.

«В первую очередь порадуемся за Саню Терентьева и за Федерико Пеллегрино, – начал Устюгов. – Мы с Федерико тренировались вместе у одного тренера, а Саня – молодой, резвый. Сегодня он показал, что я мимо эстафеты. Эта гонка многое решала. Конечно, всё будет зависеть от руководства, но сегодня Артём Мальцев и Саня Терентьев были сильнее, чем я.

Последний тренировочный месяц был для меня очень тяжёлым. У меня в жизни не было такого, чтобы я психологически уставал от лыж. А тут доходило, что от них тошнило. Я терпел. Меня на эту Олимпиаду притянули за уши. В этом году, в начале сезона, я сказал: «Если до Давоса отберусь на Олимпийские игры, то не буду участвовать в «Тур де Ски» – сосредоточусь на подготовке к Олимпиаде». Я жил этим – хотел приехать сюда за медалью. Я рассчитывал на неё, хотел попасть сегодня в финал. Как мне казалось, я делал всё правильно. Я смотрел забег Артёма Мальцева: он пошёл на все деньги, значит, не рассчитывал в финале на медаль. Мне тяжело сказать с чем это связано.

Обиды никакой нет. Это Олимпийские игры… Вы смотрели скиатлон так же, как и я по телевизору – наверняка слышали, как Денису Спицову кричали: «Стой!». Я в тот момент сказал, что Денис сейчас ответит: «Пошли вы!». Побеждает сильнейший – так всегда было. Я просрал старт своего восьмилетия, личную гонку, не выступая в скиатлоне. Но я не жалею, что его пропустил – могло им всё и закончиться.

«Пятнашку» не побегу. Мне дали шанс готовиться к трём гонкам: спринт, командный спринт и большая эстафета. Если кто-нибудь откажется, побегу марафон, но надо смотреть на вещи реально. Саня Большунов показал в первой гонке свою форму, что она у него звенит и он может. И Денис Спицов. Артём Мальцев, который в своей жизни никогда не попадал в финал в спринте…Может, и попадал, но точно не на Олимпийских играх. В общем, ребята в довольно хорошей форме.

Сейчас ваш коллега Андрей Романов стоял и чуть слезами не обливался, понимал, что это мой последний шанс. На что я ему сказал: «Андрюха, жизнь продолжается». Ничего страшного в этом нет. Конечно, многие мои болельщики, родные и тренера скажут: «Как это так? Он просрал главный старт в своей жизни и не в слезах!». Я всё понимаю – я не молодой спортсмен. И у меня на душе кошки скребут.

Когда я начинал свой спортивный путь, мне говорили: «Ты молодой, подожди. У тебя всё впереди». Кто-то выпустил статью, что я сказал, мол, меня только на спринты ставят, гонки не дают бегать. И Елена Валерьевна Вяльбе на это ответила: «Он договорится и даже спринты бегать не будет». Был такой момент.

Последние четыре года, когда меня не допустили до Олимпиады, я жил только ею, мечтал о личной медали. Я от любой медали не откажусь. Я приехал сюда, хотел бороться, но не получилось. Ещё один олимпийский цикл я не выдержу. Моё тело уже не тянет нагрузки. Если посмотреть на состав сборной России, то здесь я самый старый. На одной Олимпиаде я был очень молодой, зелёный, неопытный. Сейчас я вроде опытный, но самый старый. Я не намекаю на завершение карьеры, но начинаю об этом задумываться».