«Как я был счастлив, словами не передать!» Красивая победа русского лыжника на Кубке мира

В ближайшие выходные в швейцарском Давосе пройдёт четвёртый этап Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Без россиян. А четыре года назад на этом этапе просто невероятно красивую победу одержал Евгений Белов, с которым не смогли справиться ни француз Морис Манифика, ни легендарный норвежец Мартин Сундбю, ни другой россиянин Денис Спицов.

Спицов притащил норвежца к бронзе

Перед стартом коньковой разделки на 15 км никто не ставил на 28-летнего Евгения Белова, который тогда тренировался в группе Маркуса Крамера.

Всех интересовало, в каком состоянии вернётся на Кубок мира Сергей Устюгов, в октябре сломавший палец и толком не тренировавшийся. Или как пробежит «пятнашку» лидировавший тогда в общем зачёте Кубка мира Александр Большунов. Да и вообще это коронная дистанция для Дениса Спицова.

В итоге Большунов на старт не вышел из-за простуды – он уже спринт пробежал нездоровым. Паузу взяли и норвежцы Йоханнес Клебо с Эмилем Иверсеном. Однако они просто решили поберечь силы на «Тур де Ски».

Устюгов очень бодро начал, но к середине гонки скатился в середину четвёртого десятка. За 2,8 км до финиша выдал хорошее ускорение и финишировал в итоге 25-м. Он в целом остался доволен тем, как вернулся на элитный уровень после серьёзного повреждения, а про победу никто и не говорил.

Лидировал в гонке француз Морис Манифика, привычный к среднегорным условиям Давоса – 1500 м над уровнем моря. Он буквально летел по трассе, открыв группу сильнейших. Если точнее, то половину дистанции он шёл вторым за норвежцем Крисом Йесперсеном, но того совсем не хватило на заключительные семь километров, и француз перехватил лидерство.

Вызов Манифика бросил Мартин Сундбю. Легендарный норвежец выдал мощнейшую вторую половину гонки. Помог ему, как ни странно, Денис Спицов, стартовавший на 20 номеров позже. Так получилось, что Спицов и Сундбю два круга шли по трассе вместе, и россиянин, как оказалось, притащил норвежца к бронзе. А сам Спицов, оставшись без такого напарника на дистанции, на последнем круге совсем чуть-чуть сдал и в итоге остался четвёртым.

Евгений Белов Фото: EPA/TASS

Первая победа на Кубке мира

А к победе рвался Евгений Белов. Начал он совсем не быстро, но постепенно прибавлял. За семь километров до финиша он шёл четвёртым, за 2,8 км – уже вторым, уступая только Манифика. И на этом отрезке всё и решилось. Евгений поделился воспоминаниями о той гонке с «Чемпионатом».

«Утро началось обычно, но в машине по дороге на старт я был слишком сосредоточенным. Сергей Устюгов и Андрей Краснов перешучивались между собой, а я молча на дорогу смотрел, план на гонку строил. Приехали на стадион, я быстренько заскочил к сервисёрам, поздоровался и пошёл лыжи выбирать, откатывать. Обычно мы все шутим, о чём-то болтаем, особенно на темы, не связанные с лыжами, а тут я молча брал лыжи и откатывал, откатывал. Выбрал пару, молча зашёл в кабину, отбил пятюню Аркадичу (Виктор Аркадьевич Чуркин, сервисмен сборной России. – Прим. «Чемпионата») и пошёл на старт.

Побежал гонку, и почти сразу показалось, что очень тяжёлое самочувствие. Первые два круга я боролся с собой, чтобы хоть как-то сохранить темп. По ходу этих кругов мне сообщали, конечно, сколько я проигрываю лидерам, но никто сильно не гнал. Мне подсказывали, что я могу бороться за призы, это придавало сил. Получается, я в протоколе поднимался выше, несмотря на казавшееся тяжёлым состояние, а на последнем круге тренеры меня уже погнали: «Давай, Женя, за тройку бьёшься!»

Тактика у меня была продумана, да и разделка коньковая у меня получалась неплохо именно в горах. Я знал, как именно разложиться на этом круге, где самая важная часть – вторая, с равниной и спусками, где нужно полностью отдавать все силы. А на первой половине круга, где подъёмы, нужно было поберечься, не гнать в полную силу. У меня это получилось, я прошёл примерно в одни ноги с лидерами, а на второй части я был в себе уверен, потому что тренировал её летом на сборе, и накануне гонки себя проверил.

Белов после победы Фото: EPA/TASS

Вот и получилось так, что на финише я урвал около секунды у Манифика! Как я счастлив был тогда, словами не передать, ведь это была моя первая победа в карьере на этапах Кубка мира! Маркус Крамер на финише сразу подошёл и поздравил, мы тепло обнялись. В боксах поблагодарил сервисёров, отметили победу. В гостинице меня ребята встретили, Глеб Ретивых, Серёга Устюгов – тоже меня поздравили, я им, получается, настроение поднял, как они сказали. Ну и они мне. Наверное, это был один из самых классных и эмоциональных дней в моей карьере», – рассказал «Чемпионату» Белов.

Та победа так и осталась единственной личной викторией в карьере призёра чемпионатов мира, «Тур де Ски» и этапов Кубка мира из России. Но какой же крутой и красивой она тогда получилась!