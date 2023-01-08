«Расстроился, три часа чуть не плакал». Большунов сокрушил Клебо и Устюгова в «Тур де Ски»

Лыжная многодневка «Тур де Ски» — 2023 проходит под знаком тотального превосходства норвежца Йоханнеса Клебо, который выиграл шесть гонок из шести. Как ни странно, но ещё существует вероятность, что он не выиграет общий зачёт. В целом ничего интересного. То ли дело «Тур де Ски» — 2020, в котором шла жестокая рубка между норвежцем и двумя россиянами. Это была настоящая битва сильнейших!

«Борьба за победу в «Тур де Ски» закончилась»

К той многодневке многие сильнейшие лыжники подошли в отличной форме. И с первой же гонки пошла такая заруба, о которой сейчас можно только мечтать. Тогда «Тур» стартовал с конькового масс-старта на 15 км, получившегося просто огненным и закончившегося победой Сергея Устюгова.

Сергей Устюгов Фото: РИА Новости

Победитель «Тур де Ски» — 2017 за полтора километра до финиша предпринял мощнейший рывок, благодаря которому сбросил со спины всех преследователей. Александр Большунов должен был в той гонке становиться вторым, но зачем-то обернулся, чтобы посмотреть, с какой стороны бежит Йоханнес Клебо, и пропустил норвежца.

Уже в следующей гонке Клебо отыгрался, победив в спринте и перехватив лидерство в общем зачёте. Но в коньковой разделке россияне вновь выступили великолепно: Устюгов победил и вернул себе жёлтую майку лидера, Иван Якимушкин стал вторым, а Большунов финишировал третьим.

Йоханнес после той гонки пожаловался, что у него нет никаких шансов на победу в общем зачёте: «Борьба за победу в «Тур де Ски» закончилась. Больше ничего и не скажешь. Сейчас шансов у меня нет».

Йоханнес Клебо Фото: РИА Новости

«Нет шансов на победу? Пусть снимается»

После четвёртого этапа лидер сменился. Им стал Большунов, который фантастически провёл классическую гонку преследования, опередив Устюгова и финна Ийво Нисканена.

Александр после той гонки был в великолепном настроении и даже пошутил над Клебо.

«Я предложил ему в наш отель прийти, попробовать водки, приготовленной моим отцом, и торт, испечённый ко дню рождения. А он не пришёл. Я расстроился, три часа чуть не плакал, — рассказывал лидер «Тур де Ски». – На самом деле, если Клебо считает, что у него нет шансов на победу, пусть снимается. Но он не маленький мальчик, он продолжит борьбу. Хотя ведёт себя как маленький мальчик».

Клебо, конечно, и не думал сдаваться. Он выиграл две гонки подряд – классический масс-старт и классический спринт, а Устюгов и Большунов оба раза были вторым и третьим.

Перед заключительной гонкой в гору между Клебо и Большуновым была всего одна секунда в общем зачёте, Устюгов отставал от Александра на 14 секунд. Только эта троица могла претендовать на итоговую победу.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

«Боялся выходить вперёд, гора ошибок не прощает»

В гонке в гору Альп-де-Чермис разыгралась настоящая драма. На равнинном участке тройка лидеров осталась неизменной, но, когда пошла горнолыжная часть, Клебо стал проседать. Помощь со стороны соотечественников Симена Крюгера и Шура Рёте ему не помогла, и те рванули за россиянами, даже опередили Устюгова с Большуновым.

Но эти норвежцы не претендовали на победу в общем зачёте, а потому стало ясно, что первое место будет разыграно в битве между лидерами сборной России. Сергей большую часть горы тащил Александра, но в заключительной части гонки Большунов сумел ускориться, а Устюгову просто нечем было ответить.

«До последних метров боялся выходить вперед, потому что гора очень сложная, ошибок не прощает. Но сегодня, по ходу, был мой день, ещё даже силы остались», — признался после финиша Большунов, который впервые в своей карьере стал чемпионом «Тур де Ски». Устюгов стал вторым, Клебо добрёл до третьего места.

В январе 2020-го Александр одержал свою первую большую победу. Это уже потом были и вторая победа в многодневке, и звание чемпиона мира, и три золотых медали на Играх-2022 в Пекине. Большунов, Устюгов и Клебо устроили такую битву, которая и сейчас вспоминается даже в деталях.