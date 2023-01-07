Норвежец отобрал рекорд у Большунова с Устюговым. Но Клебо нужно выиграть ещё одну гонку!

Норвежец Йоханнес Клебо сделал то, чего в лыжных гонках не мог сделать ещё никто – выиграл шесть подряд стартов на многодневке «Тур де Ски». Ранее по пять гонок подряд удавалось выиграть россиянам Сергею Устюгову и Александру Большунову, но Клебо перебил их достижение. Если он выиграет и заключительную гонку в гору, то установит поразительный рекорд, который уже невозможно будет превзойти. Только повторить.

Рекордным для Йоханнеса стал классический масс-старт на 15 км. Собственно, у него была одна задача – контролировать возможные отрывы и держаться в голове пелотона, чтобы на финише разобраться со всеми. Клебо именно этим и занимался. Но попутно норвежец ещё и бонусные очки в спринтерский зачёт зарабатывал на промежуточных отсечках.

Йоханнес чётко следил за действиями шведа Вильяма Порома, который в начале гонки попытался было организовать одиночный отрыв, но сам же словно испугался того, что задумал. А кроме него, никто попыток протяжек даже и не делал. А Клебо не только за спинами других шёл, но и сам скорость задавал. Удобную для себя, конечно.

Так на финиш и приехала большая группа, которую Клебо просто насквозь прошил. Он спокойно выкатился со спуска так, чтобы набрать максимальную скорость, и за счёт этого и великолепной работы лыж легко объехал вообще всех. Лидер Кубка мира Пол Голберг был единственным, кто удержался за Йоханнесом на финишной прямой, но попытки атаки так и не предпринял, предпочтя финишировать вслед за Клебо.

«Клебо – сильнейший лыжник в мире на фоне спада Ийво Нисканена и отсутствия Александра Большунова. Всё закономерно. Я ни в коем случае не принижаю его достоинств – эти победы нужно было добыть», – оценил достижение норвежца старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

У Клебо не только рекорд по количеству побед подряд в рамках одной многодневки, но и по общему количеству выигранных этапов на турнирах разных лет – 17 раз он финишировал первым. Норвежец с огромной долей вероятности выиграет «Тур де Ски» – 2023 и станет трёхкратным чемпионом многодневки. Впереди только швейцарец Дарио Колонья с четырьмя титулами. Но не стоит сомневаться – Клебо побьёт и этот рекорд?