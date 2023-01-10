«Норвежцев слишком много». Соперники предлагают урезать состав сильнейшей лыжной сборной

На Кубке мира по лыжам всё чаще говорят о чрезмерном доминировании норвежских атлетов. На самом деле, проблема доминирования существовала и раньше, но столь заметной она стала лишь после отстранения россиян. Ситуация стала настолько острой, что иностранные тренеры предлагают сократить количество квот для норвежцев. Но стоит ли это делать на самом деле?

«Норвежцы слишком сильны»

Вопрос о доминировании норвежцев обсуждается ещё с декабря, когда на домашних этапах Кубка мира скандинавская команда имела квоту в 12 человек. Одним из главных недовольных тогда стал тренер немецкой сборной Петер Шликенридер. Он предложил сократить квоту норвежских спортсменов до четырёх, как на чемпионате мира. Однако после этапов в Норвегии на некоторое время разговоры о подавляющем преимуществе ведущей лыжной нации прекратились. Возобновились они лишь во время «Тур де Ски», когда проблема превосходства норвежцев вновь стала заметной.

«Как я уже говорил несколько раз, надо поступать так, как на чемпионате мира, куда выезжают по четверо лучших от каждой страны, а также, возможно, чемпион мира и абсолютный победитель Кубка мира, – сказал Шликенридер. – Этого достаточно. Тогда у нас будет хорошая конкуренция. Я рад за норвежцев, что у них лучшие лыжники в мире. Неважно, норвежцы это или русские. Нет никакого смысла в том, что у них на старте 12 лучших лыжников (немец намекает на домашнюю квоту для норвежцев. – Прим. «Чемпионата»). Люди теряют интерес, когда на финише первые 12 человек из одной страны».

С ним согласился тренер сборной Италии Маркус Крамер, хорошо известный нашим болельщикам по работе в сборной России: «Норвежцы слишком сильны, и их слишком много на старте. FIS должна подумать о квотах на Кубок мира».

Вот только в FIS не согласны с предложениями специалистов. Рейс-директор FIS Михал Лэмплот уверен, что Норвегия не виновата в своём доминировании.

«Мы не можем обвинять Норвегию в том, что она так хороша. Они проделывают фантастическую работу. Норвежцы получили призовых больше, чем остальные? За последние несколько лет призовой фонд соревнований постепенно увеличивался, и организация добилась расширения квот для тех сборных, которые не занимают лидирующие позиции. Но лыжникам всё равно тяжело зарабатывать больше, показывая средние результаты. Решение о распределении было принято вместе со спортсменами и представителями спортсменов, которые помогли нам составить формулу. Этот процесс завершён, поэтому он не изменится. Все согласны с тем, что спортсмены должны получать как можно больше, но платят эти деньги организаторы. Поэтому мы не можем просто сказать, что хотим удвоить призовой фонд, даже если захотим».

Не слишком в восторге от идеи иностранных тренеров и сами норвежцы. Лучший лыжник Кубка мира Йоханнес Клебо убеждён, что такие предложения исходят от людей, не занимающихся лыжными гонками.

«Если вы не занимаетесь лыжными гонками, то можете так говорить. Были же этапы соревнований, например, в Бейтостёлене, где проходил классический спринт и где на подиуме не было ни одного норвежца».

«Лыжи развиваются в неверном направлении»

Обе стороны в чём-то правы. Крамер и Шликенридер – в том, что постоянное доминирование одной нации приводит к потере зрительского интереса и эту проблему нужно как-то решать. А FIS и Клебо – в том, что норвежцы не виноваты в собственном преимуществе и сокращение квот никак не поможет. Именно поэтому решение проблемы надо искать где-то посередине.

Сейчас базовая квота норвежцев как доминирующей нации – шесть человек, такие же квоты имеют все команды в Кубке наций, занимающие места с первого по восьмое. Это при том, что, например, в биатлоне максимальное количество участников (шесть спортсменов) могут выставить лишь пять команд. Да и для более слабых сборных у лыжников более выгодные условия по квотам, чем у биатлонистов. Так что идею о сокращении сборной Норвегии до четырёх человек на старте надо смело отринуть. А вот домашнюю квоту можно и сократить, но не только для норвежцев, но и для остальных команд.

Главным же выходом из сложившейся ситуации должно стать другое – поддержка более слабых стран со стороны FIS. Способы могут быть разными. Например, обмен опытом тренеров, сервисёров и других специалистов сборных команд ведущих лыжных держав с теми, кто пока не дотягивает до их уровня, дополнительные субсидии, помощь с инвентарём и другое финансовое содействие со стороны международной федерации.

По такому пути совсем недавно проследовал IBU, что и помогло биатлону избавиться от сильного перекоса в пользу одной-двух стран. Сейчас на этапах Кубка мира мы можем наблюдать равную борьбу между большим количеством сборных.

«Мне кажется, развитие лыжных гонок идёт в совершенно неправильном направлении. Это катастрофа, – говорил легендарный Уле-Эйнар Бьорндален. – Международная федерация лыжного спорта отвечает за это. Я не уверен, что они вносят такой же вклад, как Международный союз биатлонистов, и надеюсь, что они придут к тому, что большее количество стран получит реальные инвестиции. Биатлон не случайно находится там, где он сейчас. Годами поддерживались более слабые страны, и эта поддержка продолжается. Думаю, ситуация с конкуренцией – это самая большая проблема для лыжных гонок. Всё больше стран нуждаются в поддержке и привлечении новых спортсменов».