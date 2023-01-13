Российский лыжник драматично остался без медали. Всё решило точнейшее измерение на финише!

Алексей Шемякин показал одно время с Ильёй Порошкиным, но судьи пересчитали результаты с точностью до сотых долей секунды.

Драматично завершилась разделка на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Алексей Шемякин и Илья Порошкин показали абсолютно одинаковое время в борьбе за бронзу, и в протоколе долго были зафиксированы два третьих места. Но после дополнительного пересмотра обладатель бронзы остался только один.

Что же случилось? И как на это повлияли современные технологии?

Гонку с огромным преимуществом выиграл Александр Большунов, а вот за остальные места развернулась настоящая заруба. И итоги могли быть совершенно иными. Судите сами. Результаты лыжников, занявших места со второго по четвёртое, уместились в 0,8 секунды! Это что-то невероятное. Но если второе место Артёма Мальцева изначально никем не оспаривалось, то вот с третьим местом случилось небольшое недопонимание.

Одинаковое время показали Алексей Шемякин и Илья Порошкин. И долгое время на сайте статистики ФЛГР висел финишный протокол с двумя третьими местами. Но не зря же в таких случаях всегда оговаривается, что все такие результаты лишь предварительные до утверждения судейской комиссией.

И в данном случае необходим был пересмотр финиша.

Как определяются предварительные результаты? По транспондерам – специальным передатчикам, надетым на ноги спортсменам. Почему они потом корректируются? Потому что точные замеры даёт только луч, который позволяет определить результаты до тысячных долей секунды. На финише устанавливается специальное оборудование, которое испускает этот луч, и при пересечении луча спортсменом система считает точный результат.

После пересмотра результатов Шемякина и Порошкина система показала, что есть разница в ничтожные 0,02 секунды в пользу Ильи. Поскольку в дистанционных гонках время измеряется до десятых, то 0,02 были округлены до 0,1 секунды в окончательном протоколе, подписанном судьями. Таковы правила. Хотя, конечно, и Алексей, и Илья заслужили бронзу.

Это настоящая драма для Шемякина, который тренируется в региональной команде, но в коньковой разделке дал жару и навязал борьбу лидерам национальной команды. Но технологии сегодня были не на его стороне.