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Клебо может не попасть в гонку на 15 км свободным стилем на ЧМ-2023 — он провалил старт на Кубке мира во Франции

Большунов предсказал Клебо 6 золотых медалей ЧМ-2023. Но Йоханнес провалил важную гонку
Андрей Шитихин
Клебо может не попасть в гонку на 15 км
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Норвежец стал только восьмым на этапе Кубка мира во Франции и может не попасть в число четверых избранных.

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо может не попасть в число участников разделки на 15 км свободным стилем на чемпионате мира – 2023. Он неудачно провёл гонку на этапе Кубка мира во Франции, став только восьмым. Но важно не столько итоговое место, сколько то, что он не попал в число четырёх лучших норвежцев. А как же тогда предсказание Александра Большунова, который предрёк Клебо полный триумф в Планице?

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Первая же гонка на 10 км свободным стилем на этапе в Ле Рус была отборочной для сборной Норвегии на чемпионат мира – 2023. Тренерский штаб норвежской команды заранее объявил, что именно на коньковой десятке будет определена четвёрка лыжников, которые побегут «пятнашку» тем же стилем в Планице вместе с действующим чемпионом Хансом Кристером Холундом.

Норвежцы бились не только с соперниками, но и между собой. И битву эту выиграл Харальд Амундсен, который доказал, что является главным претендентом на победу и в Планице. Амундсен действительно был хорош, не позволив никому даже приблизиться к себе. Вторым с отставанием почти в 12 секунд стал Шур Рёте, а третьим – швед Вильям Порома.

Йоханнес Клебо

Йоханнес Клебо

Фото: picture alliance via Getty Images

Амундсен и Рёте, конечно, побегут 15 км коньком в Планице. Пол Голберг стал четвёртым, Дидрик Тёнсет шестым, Холунд, которому не нужно было отбираться, – седьмым, а Клебо – только восьмым. По сути, он проиграл борьбу за место в разделке на чемпионате мира.

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«Это был плохой день. Всё прошло совсем не так, как я рассчитывал. Я приехал в Ле Рус только накануне после шести часов в машине. Конечно, я понимал, что будет очень сложно», — сказал Клебо.

Он отказался говорить о том, достоин бежать разделку на чемпионате мира или нет. Это будут решать тренеры. Но забавно, что неудача Йоханнеса случилась ровно через сутки после интервью, которое Александр Большунов дал «Чемпионату» и NRK и в котором россиянин выразил уверенность в том, что Клебо на ЧМ-2023 выиграет шесть золотых медалей.

Впрочем, Клебо гарантированно поедет в Планицу, и уже на месте тренеры будут решать, кто какие гонки побежит.

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