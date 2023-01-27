Большунов предсказал Клебо 6 золотых медалей ЧМ-2023. Но Йоханнес провалил важную гонку

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо может не попасть в число участников разделки на 15 км свободным стилем на чемпионате мира – 2023. Он неудачно провёл гонку на этапе Кубка мира во Франции, став только восьмым. Но важно не столько итоговое место, сколько то, что он не попал в число четырёх лучших норвежцев. А как же тогда предсказание Александра Большунова, который предрёк Клебо полный триумф в Планице?
Первая же гонка на 10 км свободным стилем на этапе в Ле Рус была отборочной для сборной Норвегии на чемпионат мира – 2023. Тренерский штаб норвежской команды заранее объявил, что именно на коньковой десятке будет определена четвёрка лыжников, которые побегут «пятнашку» тем же стилем в Планице вместе с действующим чемпионом Хансом Кристером Холундом.
Норвежцы бились не только с соперниками, но и между собой. И битву эту выиграл Харальд Амундсен, который доказал, что является главным претендентом на победу и в Планице. Амундсен действительно был хорош, не позволив никому даже приблизиться к себе. Вторым с отставанием почти в 12 секунд стал Шур Рёте, а третьим – швед Вильям Порома.
Йоханнес Клебо
Фото: picture alliance via Getty Images
Амундсен и Рёте, конечно, побегут 15 км коньком в Планице. Пол Голберг стал четвёртым, Дидрик Тёнсет шестым, Холунд, которому не нужно было отбираться, – седьмым, а Клебо – только восьмым. По сути, он проиграл борьбу за место в разделке на чемпионате мира.
«Это был плохой день. Всё прошло совсем не так, как я рассчитывал. Я приехал в Ле Рус только накануне после шести часов в машине. Конечно, я понимал, что будет очень сложно», — сказал Клебо.
Он отказался говорить о том, достоин бежать разделку на чемпионате мира или нет. Это будут решать тренеры. Но забавно, что неудача Йоханнеса случилась ровно через сутки после интервью, которое Александр Большунов дал «Чемпионату» и NRK и в котором россиянин выразил уверенность в том, что Клебо на ЧМ-2023 выиграет шесть золотых медалей.
Впрочем, Клебо гарантированно поедет в Планицу, и уже на месте тренеры будут решать, кто какие гонки побежит.
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