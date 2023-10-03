«Считаю, это был верный поступок». Клебо с гордостью вспоминает поражение от Большунова

Скандальный финиш марафона на ЧМ-2021 до сих пор вызывает у норвежца бурные эмоции.

Скандальный марафон на чемпионате мира 2021 года – это одна из самых ярких и драматичных гонок последних лет. Тогда после столкновения на финише Йоханнес Клебо был дисквалифицирован, а Александр Большунов добирался до финиша со сломанной палкой, плакал и отказывался примерять серебро.

Оказалось, что спустя почти 2,5 года тот финиш до сих пор вызывает бурные эмоции у Йоханнеса. Норвежец недавно подробно рассказал о них. Он уверен, что по новым правилам получил бы победу в той гонке.

А ещё – гордится собой из-за поведения в сложной ситуации.

Дисквалификация Клебо

Перенесёмся в март 2021-го.

Весь марафон и ещё несколько часов после него лыжный мир находился в напряжении. Столько неоднозначных эмоций одна гонка давно не дарила!

На последнем подъёме судьбу золотой медали решали Йоханнес Клебо и Александр Большунов. Позади них находился только Эмиль Иверсен, который уже не был способен навязать борьбу норвежцу и россиянину.

Александр первым вылетел на крайнюю правую лыжню, тем самым перегородив путь Клебо. Йоханнесу, чтобы не потерять скорость, не оставалось ничего иного, кроме как пойти правее крайней лыжни, чтобы обогнать Большунова. Но произошло лёгкое столкновение, в результате которого у Александра уже на финишной прямой сломалась палка, и он пропустил и Клебо, и Иверсена.

Судьи очень долго разбирались, что же случилось на финишной прямой. Сначала столкновение лыжников расценили просто как гоночный инцидент, но в итоге FIS всё же удовлетворила протест российской делегации.

Рейс-директор FIS Пьер Миньерей прокомментировал решение так:

«Считаем, что Йоханнес пытался протиснуться на ту лыжню, на которой уже был Большунов. Правила запрещают физические контакты и контакты с амуницией. А в этом случае Йоханнес задел Большунова».

Клебо был дисквалифицирован, а результаты всех остальных – оставлены в силе. Таким образом, Иверсен был признан победителем гонки, а Большунов, несмотря на всё разочарование россиян, оказался только вторым.

«Победителем должен был быть либо Йоханнес, либо я»

Большунов после финиша не сдерживал эмоций. Обидное поражение довело Александра до слёз, он хотел отказаться от участия в церемонии награждения. Кстати, когда расстроенный россиянин сидел в зоне финиша, к нему подошёл Клебо: со словами поддержки он похлопал соперника по плечу.

«Сегодня победителем должен был быть либо Йоханнес, либо я, но точно не Иверсен. Он своеобразный спортсмен. Меня это решение не удовлетворило, потому что оно бессмысленное», – заявил Большунов, который на награждение всё-таки вышел, однако серебряную медаль не надел, а держал её в руках.

Впрочем, обидно было и Клебо. Норвежец, всегда считавшийся мастером только в спринтах, провёл, вероятно, лучшую гонку в карьере – продержался вместе с лидерами 50 км и боролся за золото. Так что и его эмоции можно понять: когда стало известно решение судей, Йоханнес покинул стадион.

Позже Клебо признавался, что это был самый тяжёлый день в его карьере.

«Это всё-таки был верный поступок»

Менее чем через год после скандала FIS приняла изменения в правилах контактной борьбы. Теперь лидирующий лыжник может выбирать траекторию движения, но при этом должен учитывать позиции соперников. Спортсмены, бегущие рядом, вместе несут ответственность за столкновения.

Если бы эти правила действовали во время ЧМ-2021, Клебо удалось бы вырвать золото. По крайней мере, так считает сам норвежец. Осенью 2023-го он вспомнил о ситуации на чемпионате мира в подкасте FasterSkier.

Йоханнес Клебо Фото: Maja Hitij/Getty Images

«Чем буду гордиться больше всего за прошедший отрезок карьеры? Есть то, чем я однозначно горжусь, хоть там и есть две стороны. Я имею в виду марафон на чемпионате мира 2021 года. Тогда меня дисквалифицировали за инцидент, произошедший за 100 м до финиша. Забавно, что через год правила изменили, и я был частью группы спортсменов, присутствовавших на совещании. Если бы аналогичный инцидент с Большуновым произошёл ещё раз, я бы, вероятно, стоял на верхней ступени пьедестала.

Тогда я решил не спорить с жюри и просто принял дисквалификацию. Думаю, это один из тех моментов, о которых буду вспоминать и говорить: «Рад, что повёл себя так». Для меня лыжные гонки всегда были напрямую связаны с эмоциями. Когда пересекаю финишную линию, то хочу знать, что выиграл гонку. Я не хочу идти к судьям, чтобы они присудили мне победу.

Александр Большунов с медалью (7 марта 2021, ЧМ-2021) Фото: Millo Moravski/Getty Images

Тогда всё казалось неправильным, и сейчас было бы здорово иметь в коллекции золотую медаль чемпионата мира в марафоне. С другой стороны, повторюсь, я горжусь тем, как тогда отреагировал, хоть это порой немного ранит.

Некоторые люди говорят, что у меня нет золота в дистанционных гонках ни на чемпионатах мира, ни на Олимпиадах. Я знаю, что был весьма близок к нему в тот день. Да, порой мне кажется, что я сделал неправильный выбор, не став оспаривать решение жюри. Но, оглядываясь назад, считаю, что это всё-таки верный поступок», – сказал Клебо в рамках подкаста Faster Skier.

В 2023 году на чемпионате мира Большунова не было, но Клебо так и не смог выиграть золото в дистанционных гонках – проигрывал другим норвежцам.

Сможет ли Клебо выиграть в 2025-м и будет ли там Большунов – пока загадка.