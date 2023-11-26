Соперники напрягли чемпиона в спринте и на классике, но пока обыграть не смогли.

Большунов три месяца не тренировался в полную силу. Но на Кубке России он непобедим

Первый этап Кубка России по лыжным гонкам завершился в Вершине Тёи тремя победами Александра Большунова в трёх гонках. Трёхкратный олимпийский чемпион практически три месяца не тренировался в полную силу. Да и сейчас делает это максимально аккуратно. Но он по-прежнему непобедим.

После коньковой разделки Большунов осторожно высказался о том, побежит ли он спринт и классическую гонку. Но в итоге стартовал. В спринте он одержал победу, разгоняясь по ходу каждого забега.

«Честно скажу, я не знал, чего ожидать от спринта, поскольку здесь нужно делать резкие движения, на которые неизвестно, как отреагирует организм. Но даже при всех исходных данных я думал, что как минимум в тройке быть должен, но понимал, что и выигрывать можно. Не знаю почему, но было такое чувство», — сказал Александр.

Чувство Большунова не подвело. Но соперники старались. В полуфинале, например, его предельно напряг молодой Егор Митрошин, показавший с ним одно время. В финале Митрошин, всегда считавшийся марафонцем, сенсационно стал третьим, а второе место занял Иван Горбунов, который в четвертьфинале сломал палку, бежал четверть круга без неё и всё же пробился дальше.

В классической гонке Большунов стартовал последним, и уже на старте у него хрустнула палка. Александр одним крепким словом прокомментировал этот момент и рванул на дистанцию. Палки оказались крепкими — менять не пришлось. Он чётко контролировал ситуацию, поскольку имел такую возможность благодаря стартовому номеру и подсказкам тренеров.

Его главным соперником был Савелий Коростелёв. «Начинающий лыжник», как сам он себя называет, провёл прекрасную гонку. И совершенно точно выиграл бы. Но пока Большунов сильнее. Просто так отдавать победы он не собирается. Третьим стал Сергей Ардашев.

Савелий Коростелёв Фото: РИА Новости

«Я дал себе установку, что если выиграю даже одну-две секунды, то будет нормально. Получилось даже чуть лучше. Ребята составили очень сильную конкуренцию. Пришлось отрабатывать по полной программе. На старте небольшая заминка? Да палки затрещали, я испугался, что сломал, но, как оказалось, всё в порядке было», — прокомментировал победитель.

Александр Большунов рассказал о том, что с ним произошло летом и через что ему пришлось пройти. Читайте его интервью в ближайшее время на «Чемпионате».

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Вероника Степанова Фото: ФЛГР

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