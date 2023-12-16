Большунов выиграл 14 гонок подряд. Кто сможет остановить эту машину?

Алексей Червоткин на родной трассе сделал даже невозможное, но и этого не хватило.

Красивую битву устроили на третьем этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам – 2023/2024 олимпийские чемпионы Александр Большунов и Алексей Червоткин. В классической разделке на 10 км их разделило менее двух секунд. Восьмую победу подряд со старта сезона одержал Александр Большунов. А вообще его беспроигрышная серия в Кубке России длится почти год.

В разделке в Кирово-Чепецке Большунов не был первым только на разгонке на отсечке 1,8 км. После этого он взвинтил темп и показывал лучшее время на всех остальных отсечках. Однако стартовавший на 10 номеров раньше Червоткин ввязался в битву на родной для себя трассе. На отсечке 5 км он проигрывал Большунову чуть менее 10 секунд, а на втором круге выдал вообще всё, что было.

Сан Саныч рассказывал про то, что из-за травмы летом думал о завершении карьеры, и только поддержка близких и надежда ещё выступить в международных стартах помогли ему постепенно преодолеть такие мысли. Вкупе с работой тренеров, врачей, физиотерапевтов. Но у Алексея Червоткина случилась подобная травма.

Не в такой резкой форме, но всё же. Он, как и Большунов, по четыре часа в день проводил за специальными упражнениями и на массажном столе. И вот Червоткин предстал если не в лучшей, то в отличной форме. Той форме, которая позволила ему пробежать второй круг дистанции просто феноменально. Он неизменно сокращал отставание от лидера. И на финише их разделило всего 1,9 с. Очень крутая гонка получилась.

Большунов – просто машина для побед. Восемь подряд выигранных гонок в Кубке России – 2023/2024. Последний раз в Кубке России он проигрывал 12 января 2023 года в Сыктывкаре. Тогда в классическом спринте Большунова опередил Александр Терентьев, после чего оба устроили специально для болельщиков ещё один финишный спурт.

Сейчас Большунов финишировал и упал на колени, отдав все силы борьбе. То, что ему пришлось настолько напрягаться – прекрасно для наших лыж. И для самого Большунова, и для Червоткина, и для всех остальных.

Кстати, в одни ноги с трёхкратным олимпийским чемпионом второй круг прошёл и Илья Семиков, мастер классического хода. Это позволило лыжнику из группы Олега Перевозчикова финишировать третьим.

Кубок России по лыжным гонкам Фото: ФЛГР

Искромётная женская разделка на 5 км завершилась ожидаемой победой Вероники Степановой. Олимпийская чемпионка в Кубке России выглядит почти так же мощно, как Большунов. Да и дистанция для неё одна из любимых. Именно на «пятёрке» Вероника добилась всех главных достижений в своей только начавшейся карьере.

А победа в Кирово-Чепецке позволила ей отобрать лидерство в общем зачёте Кубка России – 2023/2024 у Марии Истоминой.

Второй в гонке на 5 км стала Анастасия Кулешова, а третьей – Елизавета Пантрина.

Следующий этап Кубка России пройдёт там же, в Кирово-Чепецке, с 20 по 24 декабря.