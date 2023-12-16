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Кубок России по лыжным гонкам — 2023/2024, третий этап, Кирово-Чепецк, результаты гонок раздельным стилем, 16 декабря

Большунов выиграл 14 гонок подряд. Кто сможет остановить эту машину?
Андрей Шитихин
Кубок России по лыжным гонкам — 2023/2024
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Алексей Червоткин на родной трассе сделал даже невозможное, но и этого не хватило.

Красивую битву устроили на третьем этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам – 2023/2024 олимпийские чемпионы Александр Большунов и Алексей Червоткин. В классической разделке на 10 км их разделило менее двух секунд. Восьмую победу подряд со старта сезона одержал Александр Большунов. А вообще его беспроигрышная серия в Кубке России длится почти год.

В разделке в Кирово-Чепецке Большунов не был первым только на разгонке на отсечке 1,8 км. После этого он взвинтил темп и показывал лучшее время на всех остальных отсечках. Однако стартовавший на 10 номеров раньше Червоткин ввязался в битву на родной для себя трассе. На отсечке 5 км он проигрывал Большунову чуть менее 10 секунд, а на втором круге выдал вообще всё, что было.

Терентьев навязал борьбу Большунову, но сдался:
Большунов заставил Терентьева сдаться. Что за битву устроили лыжники на Кубке России!
Большунов заставил Терентьева сдаться. Что за битву устроили лыжники на Кубке России!

Сан Саныч рассказывал про то, что из-за травмы летом думал о завершении карьеры, и только поддержка близких и надежда ещё выступить в международных стартах помогли ему постепенно преодолеть такие мысли. Вкупе с работой тренеров, врачей, физиотерапевтов. Но у Алексея Червоткина случилась подобная травма.

Не в такой резкой форме, но всё же. Он, как и Большунов, по четыре часа в день проводил за специальными упражнениями и на массажном столе. И вот Червоткин предстал если не в лучшей, то в отличной форме. Той форме, которая позволила ему пробежать второй круг дистанции просто феноменально. Он неизменно сокращал отставание от лидера. И на финише их разделило всего 1,9 с. Очень крутая гонка получилась.

Большунов был близок к завершению карьеры, но смог восстановиться:
«Многие мечтают, чтобы я закончил. Не дождётесь!» Сильное заявление Александра Большунова
Эксклюзив
«Многие мечтают, чтобы я закончил. Не дождётесь!» Сильное заявление Александра Большунова

Большунов – просто машина для побед. Восемь подряд выигранных гонок в Кубке России – 2023/2024. Последний раз в Кубке России он проигрывал 12 января 2023 года в Сыктывкаре. Тогда в классическом спринте Большунова опередил Александр Терентьев, после чего оба устроили специально для болельщиков ещё один финишный спурт.

Сейчас Большунов финишировал и упал на колени, отдав все силы борьбе. То, что ему пришлось настолько напрягаться – прекрасно для наших лыж. И для самого Большунова, и для Червоткина, и для всех остальных.

Кстати, в одни ноги с трёхкратным олимпийским чемпионом второй круг прошёл и Илья Семиков, мастер классического хода. Это позволило лыжнику из группы Олега Перевозчикова финишировать третьим.

Кубок России по лыжным гонкам

Кубок России по лыжным гонкам

Фото: ФЛГР

Искромётная женская разделка на 5 км завершилась ожидаемой победой Вероники Степановой. Олимпийская чемпионка в Кубке России выглядит почти так же мощно, как Большунов. Да и дистанция для неё одна из любимых. Именно на «пятёрке» Вероника добилась всех главных достижений в своей только начавшейся карьере.

А победа в Кирово-Чепецке позволила ей отобрать лидерство в общем зачёте Кубка России – 2023/2024 у Марии Истоминой.

Второй в гонке на 5 км стала Анастасия Кулешова, а третьей – Елизавета Пантрина.

Следующий этап Кубка России пройдёт там же, в Кирово-Чепецке, с 20 по 24 декабря.

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