«Как, он уже у меня на пятках?» Большунов разгромил соперников на круге-серпантине

Самый короткий спринтерский круг в российском лыжном сезоне оказался самым экстремальным. В Казани на пятом этапе Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 состоялся классический спринт, победителями которого стали фавориты — Александр Большунов и Анастасия Фалеева. Но столько падений и столкновений в текущем сезоне ещё не было.

Спринтерские гонки в России обычно проходят на длинных кругах, что нетипично для Кубка мира. В лыжном сообществе такие гонки прозвали «спринт а ля Русс», а болельщики и спортсмены мечтали о том, чтобы и в России был короткий круг. Мечтали – получили. На комплексе Мирный под Казанью организаторы сделали круг длиной чуть менее 1,2 км с рельефом, где нет безумных подъёмов и длинных спусков, но на котором невозможно отдыхать. А ещё – с массой поворотов, как на дороге-серпантине.

И на таком круге по ходу забегов на выбывание постоянно случались инциденты. Например, падение Андрея Краснова в четвертьфинале на подъёмчике, в результате которого он преградил дорогу олимпийскому чемпиону Алексею Червоткину. Но не просто преградил, а ещё и схватил соперника за лыжу. Непонятно, для чего Краснов это сделал, но получилось так, что он просто не дал Червоткину побежать дальше и лишил всех шансов на продолжение борьбы.

В четвертьфинале с участием Большунова тоже случился инцидент, причём с участием самого Сан Саныча. Лидер общего зачёта оказался в середине группы и, пытаясь выбраться, столкнулся с Сергеем Волковым, лыжником из группы Егора Сорина, который шёл впереди. В итоге из этого забега дальше прошли оба, но это столкновение имело последствия.

«Я шёл впереди между лыжней, а Александр Большунов сзади пытался протиснуться. Он попал мне палкой по пятке лыжи, из-за чего я потерял скорость и позицию. Как оказалось, Александр пробил мою лыжу насквозь. Если это было сделано не специально, то рабочий момент, хотя в поломке инвентаря приятного мало», — прокомментировал инцидент Волков.

Он в полуфинале выбыл из борьбы, а Большунов выиграл и полуфинал, и финал – с огромным преимуществом.

«В четвертьфинале было напряжно. Лыжи вне нарезанной лыжни катили быстрее, все выбирали места между лыжней, в итоге мы палками цеплялись, возникали опасные ситуации. Я сделал вывод, что в следующих забегах нужно остерегаться таких контактов, ведь случись что – на коротком круге уже ничего не сделаешь. Полуфинал, финал спокойно прошли. Раз удалось выиграть – значит, всё нормально», — сказал Сан Саныч после финиша в эфире «Матч ТВ».

14-я подряд победа Большунова в текущем розыгрыше Кубка России. Вновь с позиции силы, вновь в решающий момент никто не смог ответить на его атаку. Хотя квалификацию он проиграл Андрею Собакарёву, чему несказанно удивился. «Круг достаточно короткий, на таком круге все ребята были готовы бороться, что показал и пролог. Андрюха Собакарёв хорошо пробежал, он же за мной в квалификации стартовал, а мне кричали по трассе, что он догоняет. Я думаю – да как так, что он у меня на пятках?» — пошутил Большунов.

Он вновь выиграл, оставив всем остальным разборки только за второе-третье места. Их заняли Сергей Ардашев и Иван Горбунов. Савелий Коростелёв, претендовавший на топ-3, признался, что на последнем подъёме его просто «вставило», после чего он выпал из борьбы. Ардашев же заметил, что рельеф круга сделан будто специально под него, но форма не позволила биться за победу: «Если бы я был в той форме, как в Тюмени на втором этапе, можно было взять Большунова. Но сегодня без шансов».

Финал, кстати, тоже не обошёлся без падений. В начале первого подъёма Собакарёв, как показалось, упал сам и рубанул лыжей по ногам Коростелёва, но позже Андрей в интервью проекту «На лыжи!» сказал, что упал в результате того, что Савелий его чуть подрезал. В общем, претенденты на медали оказались вне топ-3.

Анастасия Фалеева Фото: РИА Новости

У женщин борьба была не менее жаркой. Выигравшая квалификацию Анастасия Кириллова из Ханты-Мансийска до финала играла с соперницами. Но в финале не справилась с мощью и напором Анастасии Фалеевой, которая поддержала ускорение соперницы, а перед поворотом на финиш оторвалась. Кириллова же уже на финишной прямой упала, едва не сделав сальто назад. Её падение освободило место в топ-3 для Ольги Сергеевой и Екатерины Евтягиной.

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