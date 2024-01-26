Тотальный разгром. Шведы грохнули норвежцев в лыжной эстафете двумя командами

На финише у сборной Норвегии не было ни единого шанса. Но финишировал не Клебо. Он вообще не бежал.

На лыжном Кубке мира – 2023/2024 в швейцарском Гомсе состоялись смешанные эстафеты 4 по 5 км. Победу одержали две сборные Швеции, финишёры которых не дали ни малейшего шанса сборной Норвегии. Клебо не бежал, да он бы и не финишировал, потому что расстановка по этапам этого не позволила бы.

Смешанная эстафета не так давно была включена в календарь Кубка мира. В прошлом сезоне в Бейтостолене двойную победу праздновали норвежцы, двумя командами опередив сборную Швеции, а в Фалуне сильнее были шведы. В Гомсе на старт эстафеты некоторые сильные лыжники не вышли, но Норвегия и Швеция выставили по две команды, каждая из которых могла бороться за победу. На нечётных этапах бежали парни, на чётных – девушки.

В итоге именно четыре команды-фаворита и сборная Финляндии и боролись за победу. В отличие от мужской эстафеты в Оберхофе, которую старший тренер сборной России Егор Сорин назвал «позором», на этот раз никто не филонил и не гулял – протяжённость дистанции, видимо, не позволяла. С каждым этапом число претендентов на топ-3 сокращалось, пока к последнему не осталось всего пять команд.

При этом обе сборные Норвегии и вторая сборная Швеции убежали в отрыв примерно в 17 секунд от «первых» шведов и финнов. Но тут заработала командная тактика. Майя Дальквист, финишёр второй сборной Швеции, вышла вперёд и очень прилично сбросила скорость, чтобы финишёр первой шведской команды Линн Сван догнала лидеров, не потратив лишних сил.

Так и случилось. А уже на заключительном подъёме Сван легко ушла от Дальквист и Тириль Венг, которая бежала на последнем этапе за первую сборную Норвегии и сопротивлялась до последнего. На финишной прямой Венг не смогла конкурировать со спринтершей Дальквист, и в итоге две сборные Швеции опередили Норвегию, вторая команда которой проиграла и финнам.

Этап в Гомсе продолжится коньковым спринтом на круге, который больше подходит для российских гонок, чем для европейских – больше 1,5 км с хорошим рельефом.