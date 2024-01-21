В лыжах повторили скандальную партию российских шахматистов. И это на Кубке мира!

Этап Кубка мира по лыжным гонкам – 2023/2024 завершился эстафетными гонками. И если женщины со старта до финиша выкладывались на полную катушку, то мужчины просто устроили цирк. Никто не хотел бежать, а ускорились участники только на финишных 100 метрах.

Если провести аналогию, то мужская эстафета очень напомнила шахматную партию, вызвавшую настоящий скандал. На чемпионате мира по рапиду и блицу в Самарканде российские гроссмейстеры Ян Непомнящий и Даниил Дубов делали ходы только конями. В итоге они вернули фигуры в исходное положение (с помощью коней это возможно) и согласились на ничью. Но судьи наказали авторов «танца с конями» (или «цирка с конями»), отняв у них набранные 0,5 очка.

Никто не хотел выигрывать так откровенно, что никто этого не понял и не принял.

В мужской эстафете в Оберхофе тоже был цирк с конями. Попытка первой сборной Норвегии и команды Финляндии разогнать скуку на втором этапе и уйти в отрыв оказалась только случайной вспышкой. Ийво Нисканен и Эрик Вальнес приложили максимум усилий, чтобы отправить своих напарников по командам с отрывом, но те встали практически с первых метров, позволив всем остальным настичь себя. На том же втором этапе запомнился несколькими наскоками очень уж худой француз Уго Лапалус со своей необычной техникой преодоления подъёмов.

Всё. Больше ничего примечательного в эстафете не было, кроме последней стометровки. Все шли дружной толпой, порой останавливаясь и даже переговариваясь. Все словно смирились с тем, что на финише Йоханнес Клебо, проваливший предыдущие гонки в Оберхофе, вновь окажется первым. Так остальные принесли ему финиш просто на блюдечке. Финишёр второй сборной Норвегии Маттис Стенсхаген, не давая остальным на последнем подъёме встать вслед за Клебо, и сам привёз своих партнёров к бронзе, выбрав удобную позицию. Именно Стенсхаген помешал итальянцу Федерико Пеллегрино быть ближе к Клебо и побороться с ним на финише.

Финиш получился интересным, вот только непонятно – зачем было всё остальное? Целый час странной возни на трассе.

У женщин ничего подобного не было. Да, победила команда, которой и до старта отдавали преимущество. В сборной Швеции всё сделала Фрида Карлссон, которая приехала в Оберхоф в совершенно потрясающей форме и которая на втором этапе укатила от всех соперниц на несколько световых лет. Её подругам по команде оставалось только не разбазарить это преимущество.

Хотя сборная Германии усилиями Виктории Карль устроила классную погоню за шведкой Йонной Сундлинг, но не хватило ещё одного подъёма на трассе. Третьей финишировала сборная Финляндии. Однако никто в женских сборных не позволял себе играть в тактику и создавать видимость лыжных гонок.