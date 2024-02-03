Устюгов вернулся в гонки, но битвы титанов не случилось. Большунов вновь уверенно выиграл

Первую в нынешнем сезоне битву между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым ждали все. Но в классическом спринте на шестом этапе Альфа-Банк Кубка России этой битвы не было. Устюгов не добрался до финала, а Большунов вновь уверенно выиграл. Кажется, он вообще не сомневался в своей победе.

Устюгов изначально не планировал участвовать во всех этапах Кубка России, но причиной того, что его первая гонка в сезоне пришлась на шестой этап, стало здоровье. Сначала проблемы с сердцем и допуском до тренировок, потом простуды, а в итоге Сергея до февраля на Кубке России не было. Он сбегал на соревнованиях Росгвардии в Сыктывкаре (так себе сбегал, но это дело десятое), там же готовился и к Спартакиаде.

В квалификации он показал скромный 15-й результат, но в забеги на выбывание он прошёл уверенно. В отличие, например, от Александра Терентьева и Глеба Ретивых. Терентьев тоже никак не может привести себя в порядок, а Ретивых вообще очень долго не выступал.

В четвертьфинале Устюгов уже был тем Устюговым, которого знают все. Он контролировал забег и спокойно выиграл, а вот в полуфинале немного переусердствовал. Сергей захватил лидерство, чтобы не толкаться с другими в опасном повороте, но именно в этот поворот и не вписался, никто ему не мешал. Падение, поломка палки и досрочное завершение борьбы.

Александр Большунов, который шёл с нижней половины сетки, контролировал вообще всё. Он выглядел совершенно одинаково хоть после медленного четвертьфинала, хоть после быстрого полуфинала, ровно дышал и казалось, что даже не напрягался. Непобедимый лыжник и финал выиграл в том же стиле.

Вызов лидеру бросил Савелий Коростелёв, который попытался на сложнейшем круге задёргать Большунова, но Александр не отстал. На выходе на финишную прямую Большунов опередил Коростелёва и мощными движениями ушёл от него. 16-я победа в 16-й гонке.

Но второе место Савелий не отдал, хотя его партнёр по тренировочной группе Сергей Ардашев очень мощно накатил на финиш.

Анастасия Фалеева Фото: РИА Новости

В женской гонке столь же уверенно, как Большунов, выглядела Анастасия Фалеева, которая одержала уверенную победу. В декабре Фалеева на этапе Кубка России жаловалась на тюменский спринтерский круг, но проходит она его бесподобно. Второй стала Алёна Баранова, а третьей – Елизавета Пантрина. Лидер общего зачёта Вероника Степанова в финал не прошла, в финале заняв только пятое место.