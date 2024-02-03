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Кубок России по лыжным гонкам – 2023/2024, Тюмень, результаты 3 февраля, как пробежали спринт Большунов и Устюгов

Устюгов вернулся в гонки, но битвы титанов не случилось. Большунов вновь уверенно выиграл
Андрей Шитихин
Кубок России по лыжным гонкам – 2023/2024
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Олимпийские чемпионы должны были схлестнуться в финале, но помешало нелепое падение.

Первую в нынешнем сезоне битву между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым ждали все. Но в классическом спринте на шестом этапе Альфа-Банк Кубка России этой битвы не было. Устюгов не добрался до финала, а Большунов вновь уверенно выиграл. Кажется, он вообще не сомневался в своей победе.

Устюгов изначально не планировал участвовать во всех этапах Кубка России, но причиной того, что его первая гонка в сезоне пришлась на шестой этап, стало здоровье. Сначала проблемы с сердцем и допуском до тренировок, потом простуды, а в итоге Сергея до февраля на Кубке России не было. Он сбегал на соревнованиях Росгвардии в Сыктывкаре (так себе сбегал, но это дело десятое), там же готовился и к Спартакиаде.

Куда пропал Сергей Устюгов?
«Были сбои с давлением и сердцем». Куда пропал лыжник Сергей Устюгов?
«Были сбои с давлением и сердцем». Куда пропал лыжник Сергей Устюгов?

В квалификации он показал скромный 15-й результат, но в забеги на выбывание он прошёл уверенно. В отличие, например, от Александра Терентьева и Глеба Ретивых. Терентьев тоже никак не может привести себя в порядок, а Ретивых вообще очень долго не выступал.

В четвертьфинале Устюгов уже был тем Устюговым, которого знают все. Он контролировал забег и спокойно выиграл, а вот в полуфинале немного переусердствовал. Сергей захватил лидерство, чтобы не толкаться с другими в опасном повороте, но именно в этот поворот и не вписался, никто ему не мешал. Падение, поломка палки и досрочное завершение борьбы.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 6, Тюмень, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
03 февраля 2024, суббота. 13:03 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Архангельская область
4:06.51
2
Савелий Коростелёв
Архангельская область
+0.83
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+0.85

Александр Большунов, который шёл с нижней половины сетки, контролировал вообще всё. Он выглядел совершенно одинаково хоть после медленного четвертьфинала, хоть после быстрого полуфинала, ровно дышал и казалось, что даже не напрягался. Непобедимый лыжник и финал выиграл в том же стиле.

Вызов лидеру бросил Савелий Коростелёв, который попытался на сложнейшем круге задёргать Большунова, но Александр не отстал. На выходе на финишную прямую Большунов опередил Коростелёва и мощными движениями ушёл от него. 16-я победа в 16-й гонке.

Но второе место Савелий не отдал, хотя его партнёр по тренировочной группе Сергей Ардашев очень мощно накатил на финиш.

Анастасия Фалеева

Анастасия Фалеева

Фото: РИА Новости

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 6, Тюмень, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
03 февраля 2024, суббота. 12:55 МСК
Окончено
1
Анастасия Фалеева
Санкт-Петербург
4:51.57
2
Алёна Баранова
Москва - Томская область
+0.45
3
Елизавета Пантрина
Тюменская область
+1.18

В женской гонке столь же уверенно, как Большунов, выглядела Анастасия Фалеева, которая одержала уверенную победу. В декабре Фалеева на этапе Кубка России жаловалась на тюменский спринтерский круг, но проходит она его бесподобно. Второй стала Алёна Баранова, а третьей – Елизавета Пантрина. Лидер общего зачёта Вероника Степанова в финал не прошла, в финале заняв только пятое место.

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