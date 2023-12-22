«Были сбои с давлением и сердцем». Куда пропал лыжник Сергей Устюгов?

Отсутствие олимпийского чемпиона Пекина-2022 Сергея Устюгова на этапах Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам – 2023/2024 вызвало много разговоров среди болельщиков. Сергей и в прошлом сезоне бегал далеко не на всех этапах Кубка, зато, когда появился, «все булки напрягли».

Кажется, стоит готовиться к тому, что Устюгов пропустит все этапы Кубка России, кроме, может быть, февральского в Тюмени, который пройдёт непосредственно перед стартом Спартакиады сильнейших. Вот туда вроде бы Сергей должен приехать. Во всяком случае, в конце ноября Устюгов говорил, что главные старты – в феврале (Спартакиада) и в марте (чемпионат России), а на Кубке России пусть молодые бегают.

«Булки в этом сезоне расслабил. Я могу вам честно сказать: в этом году у меня шансов нет. Тренируюсь я, так скажем, больше для удовольствия и для заработной платы. Знаю, к чему могу приготовиться и где показать свой максимальный результат. Не забывайте, что самые главные старты — в феврале и в марте. А Кубок России пускай бегает молодёжь и борется за него. Мы, старики, долго запрягаем, а потом бежим», — сказал Устюгов в своём телеграм-канале.

Ходили разговоры, что Сергей приедет на этап в Чусовой. Как и в прошлом сезоне, когда сюжет с «мешками» всколыхнул российские лыжи. Но мороз сорвал эти планы, а в Кирово-Чепецк Устюгов уже не поехал. И объяснил почему.

Сергей Устюгов Фото: РИА Новости

«В комментариях пишут, что пора мне ехать на Кубок России выступать, что без меня неинтересно и грустно. А теперь давайте представим, приеду я на Кубок России и займу сотое место, может быть, дальше, не навяжу борьбу и буду выглядеть небоеспособным. Разве будет интересно болельщикам смотреть? Когда я буду готов, тогда и поеду.

Не готов навязывать конкуренцию. Тем более Александру Большунову. А сотые места — кому они нужны? А выше результат показывать я не готов. Бегаю я давно и знаю, что лучше подготовиться к одной гонке, чем бегать все — и ни там ни сям. Есть такие люди, но я не готов бегать всё и тем более выигрывать. Я хочу приехать на те гонки, на которых смогу показать конкуренцию», — сказал Устюгов.

Просто не готов или что-то другое? Информацией о состоянии Устюгова поделилась президент ФЛГР Елена Вяльбе.

«Если всё у него сложится хорошо, то мы его увидим в Казани. Если же нет, то на Спартакиаде точно. У него после осенней простуды были сбои с давлением и сердцем, ему опять пришлось ходить в холтере. Поэтому те, кто пишет про него нехорошие вещи, вряд ли об этом знают. Я сказала ему, что нужно вылечиться до конца, а потом уже выходить на старт. Такой опытный спортсмен, как Сергей Устюгов, должен точечно выступать на соревнованиях.

Давайте считать, что он сейчас делает техническое обслуживание своего организма, подкрутит что-то и выйдет в полной готовности. Уверена, что он сейчас на правильном пути, он выйдет на гонки и покажет свою силу. У него достаточно пороха в пороховницах. Болельщикам же нужно набраться терпения и не обижать Сергея своими дурацкими высказываниями», — сказала Вяльбе во время трансляции коньковой разделки в Кирово-Чепецке.

Сергей Устюгов лепит снеговиков с детьми: Фото «А мы гулеваним». Устюгов поделился фото с прогулки с дочерью

Устюгов же, переехавший в Екатеринбург, пока выкладывает фото и видео с любительских гонок, рассказывает о прогулках с детьми и лепит снеговиков. Не стоит торопить его и просить вернуться как можно быстрее. Когда Сергей сам этого захочет, тогда вновь будет бегать на серьёзном уровне.