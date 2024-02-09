Российская лыжница кричала после гонки от эмоций! А Большунов выиграл и захотел ещё

Спартакиада-2024 в лыжных гонках началась с мощных спринтов. Победили те, от кого и ждали. Но как победили!

В Тюмени на «Жемчужине Сибири» классическими спринтерскими гонками стартовала лыжная программа Всероссийской Спартакиады сильнейших – 2024. Их победителями стали Александр Большунов и Анастасия Фалеева, которых и до старта называли фаворитами. Но как красиво они выиграли!

«Эмоции скопились, и я их просто выплеснула»

Фалеева в нынешнем сезоне уже дважды побеждала на убийственном спринтерском круге в Тюмени в рамках Кубка России. Конечно, от неё ждали победы и на этот раз. Но выигрывать по заказу в лыжных гонках – это только Большунов может. И, как оказалось, в Тюмени и на классике – Анастасия Фалеева. Даже не в лучшем состоянии.

Она не слишком выплёскивала силы в квалификации, но в забегах была просто неуловима для соперниц.

Единственной, кто смог навязать ей борьбу в финале, стала Вероника Степанова. Именно благодаря олимпийской чемпионке заруба на финише женского спринта была просто огненной! Но Фалеева выстояла, хотя на выкате на стадион казалось, что Степанова способна её обыграть.

После победного финиша Анастасия через крик выплеснула все накопившиеся в ней эмоции.

«У меня было огромное желание победить, хотя как-то всё не заладилось по самочувствию, по мышцам. Я была этим немножко подавлена, и весь этот спринт от начала разминки до финала я боролась, говорила себе: всё нормально, ты уже не один десяток раз так делала, всё хорошо, ты сможешь.

Здесь очень тяжёлый круг. Поэтому ты не знаешь, восстановишься или нет. У меня ещё была нижняя сетка и меньше времени на восстановление. Но у меня получилось выиграть. Я просто почти ни с кем не общалась, не разговаривала во время спринта. Как-то так односложно всем отвечала, ничего не слушала и пыталась всё время договориться с собой, поэтому я очень была рада, эти эмоции скопились, и я их просто выплеснула», — объяснила Анастасия после финиша.

Вероника Степанова стала второй, доказав, что она способна бороться и на классическом спринте, а третьей финишировала ещё одна лыжница группы Егора Сорина. Но не Елизавета Пантрина и не Татьяна Сорина, а Дарья Непряева. Начиная со сбора в Цахкадзоре, Непряева-младшая работает в новой группе. Дарья рассказала об этом, а также о том, что новый тренер верил в её призовое место. Как и она сама.

Спартакиада-2024: лыжные гонки Фото: РИА Новости

«На сборе в Армении Егор Владимирович меня подводил к этой гонке, именно к спринту, говорил, что я 100 процентов могу взять медаль, всё реально. Он меня морально настроил на топ-3, я была готова биться за более высокие места. Думала о том, что могу попасть в тройку, когда откатывалась между забегами. Старалась отметать эти мысли, но они сами лезли в голову! Но когда мы уже побежали финал, сказала себе, что сегодня у меня точно будет медаль! После финиша я старалась не выплёскивать эмоции, копила до гостиницы, а тут уже дала волю чувствам», — призналась Непряева-младшая.

«Да ё-моё, да как так снова?!»

В мужском спринте мастер-класс тактики и вовремя начатых финишных ускорений показал Александр Большунов. Он, как и Фалеева, не выкладывался в квалификации. В забегах же поддерживал любой темп, который задавали соперники, но при этом никуда не рвался. Он не стал бежать за Сергеем Устюговым, когда тот постарался уйти в отрыв в четвертьфинале. Большунов выбрал для атаки момент выхода на финишную прямую и опередил Сергея. Но в полуфинал прошли оба.

В полуфинале Большунов так же спокойно наблюдал за разборками соперников, но ускорился ровно тогда, когда это было нужно, чтобы пройти в финал. Он не стал упираться в борьбе с Сергеем Ардашевым, который выиграл забег. Но он обыграл Ардашева в финале, хотя именно тот лидировал и вроде бы должен был выкатить на стадион первым и занять удобную лыжню. Но нет, Большунов оказывался быстрее всех именно там, где нужно.

«Психологически от побед не устал, наоборот, у меня интерес появляется от старта к старту – это самое интересное. Всё больше и больше хочется. Боюсь ли, что победная серия прервётся? А зачем мне бояться? Новый старт – уже завтра, а сегодня закончен день», — сказал Большунов, выигравший 18-ю гонку подряд.

Ардашеву вновь не хватило совсем чуть-чуть. Уже в который раз в сезоне. Сергей, с одной стороны, был рад второму месту на главном старте сезона, а с другой – и огорчения не скрывал.

«Конечно, немного расстроен. Когда выходишь на старт, всегда стараешься побеждать, но второе место тоже хорошее. Хотелось бороться с Большуновым, но все видели, что он сделал на финише со спуска. Когда обошёл, думал «да ё-моё, как так снова!» (смеётся), потому что он точно так же меня объехал в декабре, так же неделю назад объехал Савелия Коростелёва, вот так он побеждает», — признал Ардашев.

Третьим стал Алексей Червоткин, который после финиша предположил, что соперники по финалу его недооценили. Поскромничал, конечно. Алексей отлично провёл спринт.

Сергей Устюгов на этот раз добрался до финала, но в решающем забеге сил ему не хватило. Почему – он объяснил в телеграм-канале. Журналистам сказал, что не общается, таково его решение. Пока до чемпионата России, но и там, возможно, общаться не будет. Савелий Коростелёв, выигравший квалификацию, выбыл в полуфинале. Александр Терентьев, прошедший пролог с 30-м временем, выбыл на стадии четвертьфинала. Сезон из-за проблем со здоровьем у Терентьева совсем не складывается.

Лыжная программа на Спартакиаде продолжится скиатлонами на 20 км.