Главный вопрос Спартакиады-2024 — сможет ли Большунов выиграть шесть золотых медалей?

У Сан Саныча точно больше шансов на абсолютную победу, чем было у Клебо на ЧМ-2023.

Сегодня, 9 февраля, стартует главное спортивное событие зимы в России – Спартакиада-2024. Лыжные гонки пройдут в тюменской «Жемчужине Сибири», на трассы которой ради такого даже болельщиков решили пустить.

Спартакиада пройдёт по той же программе, что и Олимпийские игры – 2026 в Италии. Те же дисциплины, те же стили. А главный вопрос лыжного турнира – сможет ли Александр Большунов выиграть шесть золотых медалей в шести гонках?

Каковы шансы Большунова на абсолютную победу?

Лидер российских лыжных гонок находится в феноменальной форме. 17 побед в 17 проведённых в рамках Кубка России гонках – это уже нечто выдающееся. Но Большунов, который ищет мотивацию в своих победах, может выиграть вообще все гонки. Это уже будет невероятное достижение.

Сан Саныч – безоговорочный фаворит в личных дисциплинах, а команда Архангельской области в составе Большунова, Алексея Червоткина, Савелия Коростелёва и Александра Терентьева (или Алексея Шемякина) – главный претендент на победу в классической эстафете. Да и в командном спринте с любым партнёром Большунов тоже главный претендент на победу. Пока всё выглядит так, что он будет бежать с Коростелёвым, а не с Александром Терентьевым, который из-за тяжело перенесённого гриппа пока никак не наберёт форму.

Шансы Большунова на абсолютную победу при отсутствии форс-мажорных ситуаций – больше 90%.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

Кто и в каких гонках может обыграть Большунова?

Пожалуй, самые большие шансы у соперников Большунова – в классическом спринте, с которого и стартует программа Спартакиады. В такой быстротечной контактной гонке всякое может случиться, что и показал спринт на шестом этапе Кубка России, который состоялся 3 февраля на том же круге в Тюмени.

Так и осталось непонятным, в какой же форме Сергей Устюгов, упавший в полуфинале на крутом вираже и выбыл из борьбы. Масс-старт, в котором Устюгов не слишком упирался, не показатель. Зато понятно было, что Сергей Ардашев и Савелий Коростелёв могут претендовать на самые высокие места. Возможно, разбежится, наконец, Александр Терентьев, на которого обрушилось в последнее время много критики. Но проблемы со здоровьем никак не дают ему выйти на привычно высокий уровень.

Сергей Устюгов Фото: РИА Новости

В разделке коньком на 10 км опять всё внимание на Коростелёва и Червоткина, который в Кирово-Чепецке был близок к тому, чтобы прервать серию Большунова. Пока непонятно, в каком состоянии спустились с гор Денис Спицов и Артём Мальцев, для которых это профильная дистанция.

Наконец, марафон. На ЧР-2023 эта гонка стала гонкой Сергея Устюгова, который просто разгромил всех соперников, в том числе и Большунова. Было бы интересно посмотреть на крутую борьбу в заключительной мужской гонке Спартакиады.

Сколько гонок выиграет Вероника Степанова?

В женской программе лыжных гонок тоже есть фаворит. Пусть и не такой безоговорочный, как Большунов. Но Вероника Степанова точно будет бороться за победу во всех гонках, в которых примет участие. Возможно, она не будет стартовать только на классическом полтиннике.

Однако в спринте главный претендент на победу – Анастасия Фалеева. В скиатлоне Степанову уже обыгрывала Анастасия Кулешова, а в коньковой разделке здорово выступает 18-летняя Алина Пеклецова. Кроме того, пока непонятно, на что на самом деле способна Татьяна Сорина и сможет ли Елизавета Пантрина, как и на прошлогоднем чемпионате России, брать медали в каждой гонке.

Анастасия Фалеева Фото: РИА Новости

Сколько лыжниц выйдет на старт марафона?

Лыжную программу Спартакиады-2024 закроет женский классический марафон на 50 км. Дистанция, которую привыкли бегать лыжницы марафонской команды «Русская зима», например, но не по такому сложному рельефу, который будет в Тюмени.

Вообще, интересно, сколько в итоге спортсменок выйдет на старт самой длинной гонки и сколько финиширует. И будет ли эта гонка действительно интересной, или основные события произойдут только на последних 5 км, а до этого времени все будут бежать вместе.

Всероссийская Спартакиада сильнейших – 2024

Расписание соревнований по лыжным гонкам

9 февраля, пятница

Спринт, классический стиль

9:00 — квалификация

11:00 — финалы

10 февраля, суббота

Скиатлон. 20 (10+10) км

8:30 — женщины

11:10 — мужчины

12 февраля, понедельник

Индивидуальная гонка. 10 км, свободный стиль

9:00 — женщины

11:00 — мужчины

14 февраля, среда

Командный спринт, свободный стиль

9:00 — квалификация

10:30 — финалы

15 февраля, четверг

Эстафета 4х7,5 км

9:00 — женщины

11:00 — мужчины

17 февраля, суббота

Масс-старт. 50 км, классический стиль

10:10 — мужчины

18 февраля, воскресенье

Масс-старт. 50 км, классический стиль

9:35 — женщины.