Суперсенсация в лыжных гонках: Шумахер включил турбоскорость и разделал всех норвежцев

На этапе лыжного Кубка мира – 2023/2024 в США случилось то, чего не происходило очень давно. А если точнее, 41 год. Американский лыжник выиграл дистанционную гонку. И сделал это чемпион мира среди юниоров Гус Шумахер. При поддержке своих болельщиков он обыграл всех норвежцев во главе с Йоханнесом Клебо в коньковой разделке на 10 км в Миннеаполисе.

Фамилии Шумахер и Хэмилтон – известнейшие в мире. Но в привязке к Формуле-1. Оба семикратные чемпионы мира. Забавно, что в лыжных гонках тоже есть такие фамилии. 31 декабря 2013 года Симеон Хэмилтон в рамках «Тур де Ски» выиграл спринт в Ленцерхайде, и с тех пор американские лыжники не знали побед на этапах Кубка мира. Гус Шумахер феерил на юниорском уровне, подбирался к топ-3 на взрослом, но до этапа в Миннеаполисе у него не было действительно крутых достижений.

По трассе в Миннеаполисе, где собралось больше 15 тысяч болельщиков (биатлонный Златоуст на Спартакиаде уступил совсем немного), Шумахер просто летел. 23-летний американец стартовал 35-м – значительно раньше, чем все претенденты на победу, к которым до старта гонки, конечно, его никто не относил.

Но он был промежуточным лидером на всех отсечках. Как болельщики гнали Шумахера к финишу – это невероятно. Они словно вливали в него свою энергию. Гус показал лучший результат и уселся в кресло промежуточного лидера, ожидая финиша тех, кто стартовал позднее. Федерико Пеллегрино – хуже. Вильям Порома – хуже. Лидер общего зачёта Кубка мира Харальд Амундсен – хуже.

Гус Шумахер Фото: Federico Modica/Getty Images

Когда финишировал Йоханнес Клебо, который также проиграл Шумахеру, оставались только два лыжника, которые могли сместить американца. Но и главный фаворит гонки Симен Крюгер, и Пол Голберг не смогли этого сделать! Как только последний финишировал, к Шумахеру бросились его партнёры по команде, а операторы снимали, как девушки из сборной США Джесси Диггинс и Рози Бреннан несли Гаса на руках.

Он сделал, казалось, невозможное. Гус Шумахер оставил позади всех норвежцев. Да вообще всех позади оставил. Дистанционные гонки американцы не выигрывали с 12 февраля 1983 года, когда последнюю из пяти своих побед на Кубке мира одержал легендарный Билл Кох, победивший в Сараево на дистанции 30 км.

Кто ещё из американских лыжников забегал в топ-3 на Кубке мира, кроме Коха, Хэмилтона и Шумахера? В 1983-м году это удалось сделать Тиму Колдуэллу, и трижды поднимался на пьедестал Энди Ньюэлл. Дважды показывал лучшие результаты по чистому времени в пасьютах Ноа Хоффман, но на пьедестал он не поднимался.

«Здесь были все мои самые близкие люди, включая бабушку. Я чувствовал себя неудержимым», – радовался после финиша Шумахер.

Норвежцы поздравили своего молодого американского соперника. Клебо сказал, что нет ничего круче добиться такой победы при своих болельщиках. «Мы просто снимаем перед ним шляпу», – добавил Амундсен.

Следующий этап Кубка мира стартует в Лахти 1 марта.