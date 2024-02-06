Лыжница из Андорры стала чемпионкой мира, обогнав норвежку. Это не бред, а реальность!

На чемпионате мира по лыжным гонкам среди молодёжи и юниоров, который проходит в словенской Планице, в первый же день грохнула сенсация. Главная фаворитка всего турнира норвежка Милла Андреассен стала только третьей в спринте. Чемпионкой стала коренная жительница Андорры Джина дель Рио, а второе место заняла футболистка из США Саманта Смит.

Выражение «лыжница из Андорры – чемпионка мира» теперь не какой-то художественный вымысел или бред сумасшедшего, а настоящая реальность. И сенсацией назвать её победу сложно, если смотреть на результаты текущего сезона.

В декабре она бегала на юниорских стартах FIS и ниже второго места не опускалась ни в спринте, ни в дистанционных гонках, а в январе на Кубке Европы у неё победы в коньковом спринте, классическом масс-старте на 10 км и коньковом масс-старте на 20 км, а также второе место в разделке на 10 км. Единственный раз она не попала в призы в разделке на 5 км, став шестой.

Дель Рио просто растерзала всех соперниц в Планице. Она уверенно выиграла пролог, а затем последовательно не оставила никому шансов в четвертьфинале, полуфинале и финале.

Джина дель Рио Фото: Из личного архива Джины дель Рио

Джина громко заявила о себе ещё в прошлом сезоне, когда стала второй в общем зачёте Кубка Европы, а на юниорском чемпионате мира попала в топ-10 в коньковой разделке на 10 км. И это уже было историческое достижение для Андорры. Но титул чемпионки мира по лыжным гонкам, пусть и среди юниорок, первый в истории княжества.

«Эта трасса мне определённо нравится! Я показала на ней всё, что у меня было. Не скажу, что я осуществила свою мечту, ведь я верила, что это возможно. Я тренировалась для этого, но на таком уровне многое должно сойтись», – сказала лыжница после победы.

Интересно, что в Планице ей помогает Карло Цоллер, который работал ещё в сборной Швейцарии вместе с бывшим наставником сборной России Маркусом Крамером. Её личный тренер испанец Хавьер дель Валь по семейным обстоятельствам в Планице отсутствует, но консультирует подопечную на расстоянии.

«Это просто потрясающе! Особенно то, каким образом она победила – спокойно, уверенно, проявив настоящий лыжный интеллект», — прокомментировал испанский тренер.

Второе место в спринте заняла 18-летняя американка Саманта Смит. Удивительная девушка, которая совмещает выступления в лыжах с игрой в футбол и могулом. Она была включена в состав национальной команды в прошлом сезоне и с ходу стала пятой в спринте на юниорском чемпионате мира. А сейчас она уже с медалью!

Саманта Смит Фото: Getty Images

При этом Саманта является одним из основных игроков юниорской сборной США по футболу, в составе которой взяла бронзу Панамериканских игр – 2023. Смит уже выступает в Кубке мира и набирается опыта, чтобы через пару лет заменить Джессику Диггинс в качестве лидера национальной команды.

А безоговорочная фаворитка турнира норвежка Милла Андреассен в спринте финишировала только на третьем месте.