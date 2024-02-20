«Хоть и дурачок, но прав». Как же норвежцы соскучились по Большунову и всем русским!

Победы Александра Большунова заранее спланированы. Уровень российских лыжников после отстранения упал. На соревнованиях в России нет того количества лыжников, что указываются в протоколах. Сами соревнования – пропаганда и не более того.

Норвежцы так соскучились по российским лыжникам, что решили хайпануть на этой теме. Бывший лыжник, а теперь «эксперт» Петтер Скинстад через издание Nettavisen высказал все те предположения, которые были приведены выше.

«Я видел ролики со всех гонок в России и видел все результаты всех гонок, которые они там организовали. Нет ничего, что указывало бы на то, что эти соревнования соответствуют уровню Кубка мира, нет ничего, что указывало бы на то, что там столько людей, сколько они говорят. Я вообще не верю в эту пропаганду», — написал Скинстад.

Петтер, но ведь нет же ничего проще, чем самому на всё посмотреть. Однако ведь ты же побоишься приехать в Россию, чтобы увидеть своими глазами, сколько человек стартует на наших гонках. Тебе далеко до немецкого журналиста Роберта Кемпе, который проезжал в прошлом сезоне в Малиновку на «Чемпионские высоты». Кемпе не побоялся приехать, хотя с Россией у него была не лучшая история – у него отобрали аккредитацию на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Он своими глазами посмотрел на организацию соревнований, количество болельщиков, а самое главное, пообщался с главными людьми в российских лыжах. Ему никто не отказал в интервью, никто не говорил, что победы Йоханнеса Клебо, феерившего на гонках Кубка мира и на чемпионате мира в Планице, спланированы заранее.

Так почему же ты позволяешь себе усомниться в честности побед Большунова? Приезжай и скажи ему это в глаза. Только посмотри сначала на его тренировки. Гораздо проще сделать это издалека. «Насколько я знаю, вполне возможно, победы Большунова были заранее спланированы», — сказал Скинстад.

И уровень всех наших лыжников упал, потому что они не могут обыграть Большунова. Так победы спланированы же заранее, как они его могут обыграть? Скажи об этом Сергею Устюгову, который в прошлом сезоне до крови рубился с Сан Санычем, скажи Сергею Ардашеву, Савелию Коростелёву, Илье Семикову, Алексею Червоткину и всем остальным ребятам.

Но ты не скажешь это в лицо. Ну тогда организуй кампанию по допуску российских спортсменов на международные соревнования, чтобы они приехали в Европу. Вы же так по ним соскучились, что они покоя не дают! Ведь только очная борьба может дать ответ даже на самые дикие предположения. И когда Большунов (и не только) надерёт задницу норвежцам, что тогда? Опять всё спланировано?

Норвежский эксперт усомнился в честности побед Большунова: Норвежский эксперт: победы Большунова были заранее спланированы

Пожалуй, тут нет слов лучше, чем сказал Дмитрий Губерниев.

«Скинстад просто дурачок. Как можно комментировать выступления дурачка? Конечно, победы Большунова были спланированы. Хоть Скинстад и дурачок, но здесь он прав — победы Большунова были спланированы Юрием Бородавко, тренерской работой и одарённостью самого спортсмена», — сказал российский комментатор.