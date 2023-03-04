«А я должен бояться?» Немецкий журналист приехал на Русский Север ради Большунова и Вяльбе

Далеко не все русские готовы ехать в Малиновку, а немец решился!

Конечно, сложно предположить такое, особенно в наше время, но на всероссийском турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке работал иностранный журналист. Немец Роберт Кемпе из телерадиокомпании WDR, специализирующийся на расследованиях связей политики и спорта, приехал в Россию из Кёльна, чтобы сделать несколько репортажей и интервью.

Когда 22 февраля российским журналистам сказали, что здесь будет работать иностранный коллега из Германии, верилось с трудом. Что немецкому журналисту делать в Малиновке, добраться в которую можно только на машине или на поезде (а потом всё равно на машине)? В Европе же сейчас чемпионат мира проходит, там про русских лыжников тоже много говорят. Ну мы все подождали немца пару дней, а потом как-то тема угасла.

Но 1 марта Роберт Кемпе добрался до Малиновки. Конечно, невозможно было не задать несколько вопросов журналисту из Германии. Тем более что он уже становился героем: новость об отзыве его аккредитации на Евро-2020 в Санкт-Петербурге вызвала бурную реакцию. Тогда, напомним, Кемпе сначала получил подтверждение аккредитации от УЕФА, а затем – письмо с отказом.

Новость по теме Немецкий журналист лишён аккредитации на матчи Евро в России. В Германии недовольны

Западные СМИ утверждали, что на УЕФА надавил «Газпром», один из спонсоров Евро-2020. Компании якобы не понравился материал, который Кемпе сделал в мае 2020 года. Российская сторона говорила, что вообще не получала от журналиста запрос на работу на матчах турнира в Санкт-Петербурге.

Впрочем, в Малиновке проблем с аккредитацией не возникло.

Кемпе сразу заявил, что на вопросы про политику и текущее положение в мире отвечать не будет, да и про ту историю с Евро-2020 тоже вспоминать не хочет, а готов дать только самые общие ответы.

– Долго добирались до Малиновки?

– В данный момент это было не так-то и просто сделать. Дорога из Кёльна заняла почти три дня.

Кемпе остановился в Вельске, от которого до Малиновки ехать почти 100 км на машине. На женскую и мужскую эстафеты он мужественно проделывал этот путь в серьёзный снегопад.

– Страшно не было? Всё-таки большинство иностранных журналистов покидают Россию, а вы приехали.

– А разве я должен бояться? Я – профессиональный журналист, и, когда у тебя есть задание сделать определённый репортаж, ты его делаешь. Если для этого нужно приехать в Россию – никаких проблем.

– С какой целью добрались на Русский Север?

– Я хотел посмотреть на всех лидеров сборной России, олимпийских медалистов. Ведь мы не видим их на Кубке мира, на чемпионате мира в данный момент. Приехал пообщаться со спортсменами, с тренерами сборной России, с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе. Свои задачи я решил, никто не отказал в общении.

Интервью с Большуновым и Бородавко сделаны. Юрий Викторович, как всегда, был предельно откровенен в ответе на главный вопрос – будут ли россияне участвовать под нейтральным флагом: «Будут, если не последует каких-то дополнительных условий от МОК в виде подписания спортсменами политических заявлений, тогда это исключено, поскольку сравнимо с предательством».

Бородавко, кстати, удивился тому, что иностранный журналист добрался до «Чемпионских высот»: «Да, удивлён, что зарубежные журналисты вообще остались в России (улыбается). Потому что многих информационные агентства просто разворачивают и вывозят, чтобы никого не было, чтобы создать информационный вакуум».

А Кемпе остался очень доволен своей командировкой, сделанными интервью и Малиновкой.

«Честно говоря, Малиновка превзошли мои ожидания. Тут всё сделано с размахом. Великолепные трассы, прекрасная организация, интересные гонки. Я думаю, что на этом комплексе можно проводить Кубок мира».

Интересно, что журналист сказал это, не будучи на пресс-конференции с участием Елены Вяльбе и вице-губернатора Архангельской области Сергея Пивкова, где речь шла именно об этом.

В ближайшие пять лет регион (власти области и местный бизнес) будут вкладывать в развитие Малиновки по 100 млн рублей ежегодно. Эти деньги пойдут на строительство большого гостиничного комплекса и отдельного тренажёрного зала, дополнительной асфальтовой петли в 4 км, которая практически до бесконечности доведёт протяжённость лыжероллерных трасс, а также обустройства стадиона – современное табло, кафе, трибуны. И будут решаться вопросы с аэропортом в Вельске, чтобы транспортная доступность стала в буквальном смысле доступностью.

«Как только мы вернёмся в мировой спорт, обязательно предложим Малиновку в качестве места проведения Кубка мира. В России в ближайшее время появится ещё один комплекс, помимо «Жемчужины Сибири», на котором можно будет проводить соревнования самого высокого уровня», – сказала Вяльбе.

Кемпе, кстати, в Тюмени пока не был. Но пообещал приехать, чтобы посмотреть там на лыжные или биатлонные соревнования.