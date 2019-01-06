Жуков: и у наших ребят, и у девчонок есть шансы на первое место в «Тур де Ски»

Первый вице-спикер Госдумы и почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков выразил мнение, что российские лыжники имеют хорошие шансы на победу в «Тур де Ски».
Последний этап гонки пройдёт сегодня, 6 января. У мужчин лидирует норвежец Йоханнес Клебо, россиянин Сергей Устюгов уступает ему 1 минуту 20 секунд, Александр Большунов – 1,43. У женщин первой идёт норвежка Ингвильд Флюгстад Эстберг, опережая россиянку Наталью Непряеву на 53 секунды.
«Я считаю, что Большунов имеет хорошие шансы, судя по гонке в субботу. Посмотрим. Думаю, и Устюгов ещё поборется. Хотя ему вчера немного трудно было.
А девчонки вообще молодцы. Будем болеть за Непряеву. Так что думаю, что и у ребят, и у девчонок есть шансы на первое место», – цитирует Жукова «РИА Новости».
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