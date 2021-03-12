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Чемпион ОИ Дементьев предположил, что важно сделать Большунову для самоуспокоения

Чемпион ОИ Дементьев предположил, что важно сделать Большунову для самоуспокоения
Лыжи 0
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Олимпийский чемпион 2006 года в лыжных гонках Евгений Дементьев поделился мнением о соперничестве Александра Большунова и Йоханнеса Клебо.

Напомним, в марафоне на чемпионате мира Клебо спровоцировал столкновение с Большуновым на финише гонки. Норвежец, который первым пересёк финиш, получил дисквалификацию, а россиянин, ставший третьим на дистанции, завоевал серебро.

«От соперничества Большунова и Клебо жду только яркой борьбы. Александру для самоуспокоения важно выиграть у Клебо в марафоне (на финальном этапе Кубка мира в Энгадине. — Прим. «Чемпионата»). Он всё для этого сделает. Клебо будет готовиться к этому сражению ничуть не меньше, чем Большунов.

То, что Йоханнес отказался от апелляции, — благородный поступок. Но будем честны, апеллировать там тоже особо не к чему. Смысла продолжать эти подводные бои нет. Это уже вошло в историю. Пусть лучше проявляют борьбу на лыжне», — цитируют Дементьева «Известия».

Расписание финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/2021 в Энгадине
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