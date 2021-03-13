Большунов пошутил, что в гонках финала Кубка мира не будет нарушать социальную дистанцию

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что успел отойти от неприятного инцидента на финише лыжного марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Норвежец Йоханнес Клебо обгонял Большунова на финишной прямой вне лыжни. В результате контакта Александр сломал палку и стал третьим. После финиша россиянин заплакал от несправедливости. Жюри FIS удовлетворило протест России и дисквалифицировало Клебо, Большунов стал вторым. Норвежцы подали апелляцию, но отозвали её по просьбе Йоханнеса.

«Уже отошёл от чемпионата мира, это осталось всё там, в Германии, в Оберстдорфе. После финиша был момент, когда было много эмоций, был очень сильно расстроен, но это продолжалось недолго и осталось там. Когда приехали в Швейцарию, мысли уже были об этапе Кубка мира и как показать хороший результат на этих соревнованиях.

Стратегия будет одна — не нарушать социальную дистанцию, держаться от всех спортсменов хотя бы на 1,5 метра, чтобы не было никаких казусов (смеётся)», — приводит слова Большунова «РИА Новости».

Финал Кубка мира пройдёт 13 и 14 марта в Швейцарии. Большунов досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус».