Большунов пошутил, что в гонках финала Кубка мира не будет нарушать социальную дистанцию

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что успел отойти от неприятного инцидента на финише лыжного марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Норвежец Йоханнес Клебо обгонял Большунова на финишной прямой вне лыжни. В результате контакта Александр сломал палку и стал третьим. После финиша россиянин заплакал от несправедливости. Жюри FIS удовлетворило протест России и дисквалифицировало Клебо, Большунов стал вторым. Норвежцы подали апелляцию, но отозвали её по просьбе Йоханнеса.
«Уже отошёл от чемпионата мира, это осталось всё там, в Германии, в Оберстдорфе. После финиша был момент, когда было много эмоций, был очень сильно расстроен, но это продолжалось недолго и осталось там. Когда приехали в Швейцарию, мысли уже были об этапе Кубка мира и как показать хороший результат на этих соревнованиях.
Стратегия будет одна — не нарушать социальную дистанцию, держаться от всех спортсменов хотя бы на 1,5 метра, чтобы не было никаких казусов (смеётся)», — приводит слова Большунова «РИА Новости».
Финал Кубка мира пройдёт 13 и 14 марта в Швейцарии. Большунов досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус».
- 10 апреля 2021
-
20:56
-
19:50
-
19:07
-
17:10
-
13:49
-
11:24
- 9 апреля 2021
-
22:50
-
19:26
-
18:47
-
17:28
-
16:11
-
16:07
-
15:58
-
15:42
-
15:34
-
14:44
-
13:35
-
13:26
-
13:23
-
13:18
-
11:18
-
10:49
-
10:46
-
10:41
-
10:36
-
10:27
-
10:22
-
08:28
- 8 апреля 2021
-
22:34
-
18:41
-
12:43
-
11:28
- 7 апреля 2021
-
15:43
-
15:37
-
15:30