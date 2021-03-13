Большунов объяснил, почему российские лыжники не используют командную тактику
Лыжник Александр Большунов объяснил, почему сборная России не использует командную тактику в гонках, которую успешно применяют норвежские спортсмены.
«Чтобы использовать командную тактику, нужно, чтобы наши спортсмены были к финишным разборкам рядом, а у нас получается, что к финишу остаётся только сборная Норвегии и я один», — приводит слова Большунова «РИА Новости».
Ситуация, когда Большунов на финишном круге боролся с четырьмя-пятью соперниками из Норвегии, складывалась в большинстве гонок с общего старта, в которых принимали участие лыжники скандинавской команды. Партнёры по российской команде не могли поддержать темп Большунова от начала и до конца гонки и боролись только за первые позиции в группе преследователей.
«Золото выиграл лыжник, который лучше нас». Даже норвежцы в восторге от победы Большунова
Тренер сборной Норвегии и вовсе заметил, что выступление россиянина – лучшее, что он когда-либо видел.
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