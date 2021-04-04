Чемпионка России Истомина рассказала, как начала заниматься лыжами только в 16 лет

Лыжница Мария Истомина, накануне ставшая чемпионкой России в масс-старте, рассказала, когда начала заниматься лыжами, и высказала мнение о проблемах юниоров.



«Я начала профессионально заниматься лыжами только в 16 лет. Конечно, до этого на них стояла, но для меня пройти 10 км тогда было марафоном. А тогда я просто пришла к тренеру. Никто меня не хотел брать, потому что возраст был уже приличный. А у меня нет техники… Вообще ничего. Но тренер всё равно сказал: «Приходи». Он увидел, что из меня может что-то получиться. А обычно лыжами начинают заниматься лет в 10, уже активно ездят по сборам.



Почему многие таланты теряются при переходе с юниорского уровня на взрослый? Очень часто из ребёнка выжимают всё в детском и юношеском возрасте, потом сложно расти дальше, а это должно происходить за счёт тренировок. Ну и психология. Наверное, я не так шикарно перешла во взрослые, как Фрида Карлссон, но постепенно поднимаемся!» — рассказала Истомина в интервью «Спорт-Экспрессу».

Помимо золотой медали в масс-старте, на чемпионате России в Тюмени Истомина взяла также серебро в гонке свободным стилем и бронзу в скиатлоне.