Большунов и Ургант посоревновались в раскрутке туалетной бумаги
Второй визит российского лыжника Александра Большунова в студию программы «Вечерний Ургант» на Первом канале завершился масс-стартом с даблполингом на туалетной бумаге. Участникам – Большунову, Ивану Урганту и Дмитрию Хрусталёву — предстояло классическим ходом раскрутить 54 м очень тонкой туалетной бумаги.
Рулоны-палки можно было крутить как одновременно, так и попеременно.
Выиграл, конечно же, Большунов.
В сезоне-2020/2021 Большунов во второй раз в карьере стал обладателем «Большого хрустального глобуса», защитил титул победителя лыжной многодневки «Тур де Ски», стал чемпионом мира в скиатлоне, а также завоевал на первенстве планеты ещё два серебра и бронзу.
По традиции лыжный сезон Александр Большунов завершил в гостях у Ивана Урганта.
«Норвежцы стали меня побаиваться». Большунов не собирается давать соперникам шансов
Лидеру сборной проще пробежать марафон, чем дать интервью. Но «Чемпионату» он о самых интересных темах сезона рассказал.
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