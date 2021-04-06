Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Лыжи / Новости /

Большунов и Ургант посоревновались в раскрутке туалетной бумаги

Большунов и Ургант посоревновались в раскрутке туалетной бумаги
Лыжи / Другие 0

Второй визит российского лыжника Александра Большунова в студию программы «Вечерний Ургант» на Первом канале завершился масс-стартом с даблполингом на туалетной бумаге. Участникам – Большунову, Ивану Урганту и Дмитрию Хрусталёву — предстояло классическим ходом раскрутить 54 м очень тонкой туалетной бумаги.

Рулоны-палки можно было крутить как одновременно, так и попеременно.

Выиграл, конечно же, Большунов.

В сезоне-2020/2021 Большунов во второй раз в карьере стал обладателем «Большого хрустального глобуса», защитил титул победителя лыжной многодневки «Тур де Ски», стал чемпионом мира в скиатлоне, а также завоевал на первенстве планеты ещё два серебра и бронзу.

По традиции лыжный сезон Александр Большунов завершил в гостях у Ивана Урганта.

«Норвежцы стали меня побаиваться». Большунов не собирается давать соперникам шансов
Лидеру сборной проще пробежать марафон, чем дать интервью. Но «Чемпионату» он о самых интересных темах сезона рассказал.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021