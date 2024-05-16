В сборной Финляндии по лыжным гонкам отреагировали на состав сезона-2024/2025

Главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Теему Пасанен и финская лыжница Ясми Йоэнсуу рассказали, что, несмотря на все экономические трудности, состав команды получился сильным.

«В сложной финансовой ситуации нам удалось собрать хороший общий пакет для тренировочного сезона. Это хорошее сочетание опытных спортсменов и молодых перспективных имён», — приводит слова главного тренера Теему Пасанена Yle.

«Здорово, что команда готова, несмотря на сложные экономические времена. Впереди зима, и тренировочный сезон очень важен. В этом отношении лагеря национальной команды играют важную роль», — говорит Ясми Йоэнсуу Yle.

В команду Финляндии включено 17 спортсменов: семь женщин и 10 мужчин. Один их них — Ийво Нисканен. В прошлом тренировочном сезоне он был исключён из состава сборной и был готов принять такое же решение в этом году из-за экономической ситуации в лыжной федерации, но изменил своё решение. Также в состав команды не вошла Криста Пярмякоски, она ещё не сказала, будет ли продолжать свою карьеру.

Материалы по теме Определился состав сборной Финляндии по лыжным гонкам на сезон-2024/2025

Международный лыжный сезон стартует в Руке в конце ноября. Главным событием зимы станет чемпионат мира в Тронхейме в конце февраля — начале марта.