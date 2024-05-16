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Фрида Карлссон выразила сожаление в связи с отсутствием этапа в Германии в будущем сезоне

Фрида Карлссон выразила сожаление в связи с отсутствием этапа в Германии в будущем сезоне
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Бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпионка мира в эстафетных гонках шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась по поводу календаря Кубка мира по лыжным гонкам предстоящего сезона-2024/2025. По словам Карлссон, она была очень удивлена, что в будущем году не запланирован этап в Германии.

«Да ну?! И даже гонка в рамках «Тур де Ски»? Обалдеть! Там всегда было хорошо. И это действительно грустная новость. Я знаю, что у них там всегда проблемы и нельзя быть точно уверенным, будет ли снег, например, в Оберстдорфе. И очень дорого производить и хранить искусственный снег. Однако надеюсь, что они вернутся. Пусть пропустят год, но затем им придется вернуться!» — заявила Карлссон газете Expressen.

Напомним, Германия осталась без этапа Кубка мира по лыжным гонкам впервые за 24 года.

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