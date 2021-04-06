Ступак — о танцах на пьедестале: у лыжников там такие лица, словно они каждый день в топ-3

Российская лыжница Юлия Ступак рассказала, что на танцы на пьедестале её сподвиг тренер сборной России Маркус Крамер.



«Танцы на пьедестале пришли во время «Тур де Ски». В Тоблахе организаторы включили классную музыку — «мама Люба, давай». И Маркус Крамер, который стоял за ограждением, начал танцевать, показал мне, и я начала танцевать вместе с ним! Это была атмосфера, когда всё было только для нас. И почему бы нет?



Мне было всё равно, что потом говорили — что надо было сделать так или иначе. Хотите иначе? Делайте! Это эмоциональный порыв. Он не может пойти из головы, он должен идти только от сердца. Сейчас мне говорят — делай так каждый раз. Нет, я не могу этого сделать, когда нет музыки. Я такой человек, что всё время танцую или пою: на пьедестале или во время приёма душа.



Когда музыка включается, то у меня внутри что-то срабатывает по щелчку. Так что это большой вопрос к организаторам. Хочется, чтобы они всегда включали хорошую музыку. А то спортсмены на пьедестале стоят с такими лицами, словно они каждый день в топ-3 забегают и им уже это поднадоело. Но не в моём случае. Я ценю каждый такой момент. Когда я плачу или смеюсь, это всё идёт от сердца. Я не могу в себе это держать, мне нужно выплеснуть эмоции — танцами, смехом, слезами. Так намного вкуснее жить, чем думать о том, что после моих танцев или слёз скажут люди», — рассказала Ступак в интервью проекту «На лыжи».

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