Шведский лыжник завершил карьеру в 24 года

Шведский лыжник Виктор Торн объявил о завершении карьеры в возрасте 24 лет. Об этом он сообщил в «Инстаграме».
По словам спортсмена, ему так и не удалось полностью восстановиться от грыжи межпозвоночного диска, который заменили протезом.
«Причина – проблемы со спиной, от которых не удалось избавиться. У всех путешествий есть конец, как и у этого. Настало время закончить с лыжами.
Я боролся с этой проблемой почти пять лет и дошёл до той стадии, когда чувствую, что больше не стоит тратить время. Я не могу выступать на том уровне, на котором хочу, потому что не позволяет спина.
Лыжные гонки всегда были и будут важной частью моей жизни. Я благодарен за всё, что дал мне этот вид спорта, и я всегда буду лыжником, но уже не на элитном уровне. Спасибо всем, кто помогал мне и поддерживал меня на протяжении карьеры», — написал Торн, прикрепив текст к своей старой фотографии.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Виктора Торна.
Торн выступал на Олимпиаде 2018 года и на чемпионате мира 2019 года в составе сборной Швеции по лыжным гонкам.
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