Александр Большунов: мне не нравится моя популярность, журналисты надоели

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, как относится к возросшей популярности.
«Мне надоели журналисты. Когда мне кто-то пишет, я уже не отвечаю. Ну а когда мы встречаемся, я хочу побыстрее закончить интервью и пойти тренироваться. Конечно, в такой популярности есть и плюсы. Но мне, если честно, это не нравится, отнимает много сил. Да, реклама — это хорошо, но всё-таки лыжные гонки у меня в приоритете. На первом месте результат», — сказал Большунов в эфире телеканала «Югра».
Большунов — действующий чемпион мира в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски».
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