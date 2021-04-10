«Эту страничку давно перевернул». Большунов — об инциденте с Клебо на ЧМ

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов объяснил, почему не любит отвечать на вопросы о столкновении с норвежцем Йоханнесом Клебо на финише марафона на чемпионате мира.

«Почему не люблю вспоминать про историю с Клебо? Не то что не люблю. Мне тысячу раз уже задают об этом вопросы. Я тысячу раз об этом отвечал. Но публикуют только это. В итоге все думают, что я специально об этом только и говорю. Люди читают и думают: «Что за фигня такая?». А я ведь эту страничку давно перевернул.

История нормализовалась давно. Отношения с Клебо хорошие. На трассе мы соперники, но в жизнь это соперничество не переносим. Разумеется, он желает меня обыграть, я — его. Но злость есть на трассе. Вне трассы мы спокойно относимся друг к другу», — приводит слова Большунова «Советский спорт».