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«Эту страничку давно перевернул». Большунов — об инциденте с Клебо на ЧМ

«Эту страничку давно перевернул». Большунов — об инциденте с Клебо на ЧМ
Лыжи / Чемпионат мира 0
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Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов объяснил, почему не любит отвечать на вопросы о столкновении с норвежцем Йоханнесом Клебо на финише марафона на чемпионате мира.

«Почему не люблю вспоминать про историю с Клебо? Не то что не люблю. Мне тысячу раз уже задают об этом вопросы. Я тысячу раз об этом отвечал. Но публикуют только это. В итоге все думают, что я специально об этом только и говорю. Люди читают и думают: «Что за фигня такая?». А я ведь эту страничку давно перевернул.

История нормализовалась давно. Отношения с Клебо хорошие. На трассе мы соперники, но в жизнь это соперничество не переносим. Разумеется, он желает меня обыграть, я — его. Но злость есть на трассе. Вне трассы мы спокойно относимся друг к другу», — приводит слова Большунова «Советский спорт».

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Норвежский чемпион зачем-то решил помахать кулаками после драки, вспомнив скандал в марафоне на ЧМ-2021. Это выглядит смешно.
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