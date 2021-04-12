«Дочь кричала от боли». Фрида Карлссон сошла с гонки, ей помогла мама

Шведская лыжница Фрида Карлссон не сумела завершить коньковую гонку с раздельным стартом на национальном чемпионате. Карлссон сошла после трети дистанции из-за проблем с ногами. В этот момент рядом с трассой гонки оказалась её мама Миа.
«Дочь кричала от боли, никогда не чувствовала такого напряжения мышц. Она просто кричала в лесу. Я пробовала массировать и растягивать. Потом нам пришлось одолжить машину. Она бы никогда просто так не сошла. У неё были проблемы ещё во время командного спринта, но она очень хочет бегать. Чемпионат мира Фрида завершала на частичном обезболивании с небольшим противовоспалительным действием, но она слишком долго сопротивлялась», — приводит слова Мии Карлссон Aftonbladet.
Карлссон страдает от воспаления надкостницы. После чемпионата мира она находилась на реабилитации, чтобы завершить сезон на национальном первенстве, но не смогла.
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