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Юлия Ступак упрекнула россиян за слова в адрес финна Мяки, в которого врезался Большунов

Юлия Ступак упрекнула россиян за слова в адрес финна Мяки, в которого врезался Большунов
Лыжи / Кубок мира 0

Лыжница сборной России Юлия Ступак высказала мнение, что российским болельщикам не стоило атаковать в социальных сетях финского лыжника Йони Мяки, который на этапе Кубка мира в Лахти стал участником скандального инцидента с Александром Большуновым.

На финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников, включая Мяки. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована, а Большунов получил испытательный срок в пять этапов.

«Это всё очень зря. Да, у парней это произошло. День-два проходит — и всё, обиды забыты, Саша извинился, финн ситуацию отпустил. Это всё должно решаться между собой. Но в итоге поднялся большой ажиотаж, СМИ подхватили, болельщики отреагировали достаточно жёстко.

Это спорт, эмоции, но никто не принимает такие случаи за чистую монету. Это должно оставаться просто как элемент шоу. И писать после такого «гори в аду» — неправильно», — цитирует Ступак Sport24.

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