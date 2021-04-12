Норвежский лыжник побил мировой рекорд по длине дистанции, пройденной за 24 часа

Норвежский спортсмен-любитель Эйрик Асдол установил новый мировой рекорд по длине дистанции, пройденной на лыжах за 24 часа. Асдол бегал по кругу с 10 утра субботы, 10 апреля, по 10 утра следующего дня. За это время Эйрик прошёл на лыжах 476 км. Предыдущий рекорд составлял 472 км и принадлежал финну Хансу Мяенпяя.

Интерес к соревнованию в длине дистанции, пройденной на лыжах за определённое время, возник у скандинавских лыжников год назад, когда из-за пандемии коронавируса обычные соревнования были отменены. Тогда Асдол также был одним из преуспевших, однако бежать без остановки 24 часа у него не получилось. Он остановился раньше, а затем некоторое время восстанавливался, так как даже временно ослеп от нагрузок.

На этот раз Эйрик хорошо подготовился – соблюдал определённую диету до старта и привлёк помощников, которые время от времени бежали рядом с ним, а иногда выступали в роли группы поддержки.

«Надеюсь, что мой рекорд продержится некоторое время. Не очень хочу повторять это вновь, но подозреваю, что однажды кто-то попытается его побить», — приводит слова Асдола NRK.