Прыгуна с трамплина Танде выписали из больницы после страшного падения

Прыгун с трамплина Даниэль Андре Танде, получивший серьёзные травмы при падении на этапе Кубка мира в Словении, выписан из норвежской больницы.
«Даниэля выписали из больницы вчера. Он чувствует себя хорошо. Теперь ему необходимы спокойствие и отдых. Поэтому в ближайшие недели он не будет давать интервью», — сообщает TV2 со ссылкой на врача сборной Норвегии по прыжкам с трамплина Гури Ранума Экаса. Кроме того, начальник норвежской сборной Клас Бреде Братен добавил, что Даниэль с нетерпением ждет того дня, когда показания медиков перестанут влиять на его повседневную жизнь.
25 марта на этапе Кубка мира в Планице (Словения) олимпийский чемпион Танде после ухода со стола отрыва не смог удержать равновесие в полёте, упал на гору приземления и скатился вниз по склону на скорости примерно 102 км/ч. У Танде диагностирован перелом ключицы, а также травма лёгкого. Лыжника поместили в искусственную кому, в которой он провёл четыре дня. 2 апреля Танде перевезли на медицинском самолёте из Словении в Норвегию.
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