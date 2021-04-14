41-летняя Марит Бьорген собралась выступить в пяти лыжных марафонах в сезоне-2021/2022

Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Марит Бьорген выступит в пяти марафонских гонках в рамках серии Ski Classics в сезоне-2021/2022. Об этом сообщает NRK, ссылаясь на слова 41-летней спортсменки.

В сезоне-2020/2021 Бьорген, вернувшаяся в спорт, выступила в марафоне «Васалоппет», в котором заняла второе место. В следующем сезоне её, помимо «Васалоппета», ожидают «Йизерская пятидесятка», «Марчалонга», «Биркебейнерен» и «Рейстадлёпет».

Бьорген — обладательница наибольшего количества наград в истории зимних Олимпийских игр среди всех спортсменов (15), 18-кратная чемпионка мира (рекорд в истории соревнований), многократная чемпионка Норвегии, четырёхкратная обладательница Кубка мира (2004/05, 2005/06, 2011/12, 2014/15).