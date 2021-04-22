Тренер сборной России Маркус Крамер рассказал о переходе итальянских лыжников в его группу

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам немец Маркус Крамер рассказал подробности о переходе в его группу двух сильнейших итальянских лыжников: Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани.
«Федерико и Франческо подошли ко мне с предложением о совместной работе после финального этапа Кубка мира в Энгадине. Конечно, я сначала обратился к Елене Вяльбе — только она могла дать разрешение. Мы обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что приход двух сильных спортсменов даст дополнительную мотивацию всем лыжникам группы. В плюсе окажутся обе стороны.
Мы говорили о том, что оба спортсмена будут готовиться с нашей группой в течение всего подготовительного периода, включая тренировочные сборы в России, если это будет возможно», — сказал Крамер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Напомним, 21 апреля объявлено о соглашении между федерациями лыжных гонок России и Италии о переходе лыжников Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани в группу Маркуса Крамера. Пеллегрино – обладатель спринтерского «Хрустального глобуса» по итогам прошедшего сезона, де Фабиани стал 15-м в общем зачёте.
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