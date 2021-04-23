Александр Большунов и Анна Жеребятьева поженились. Фото

Лидер мужской сборной России Александр Большунов и его избранница, бывшая лыжница Анна Жеребятьева поженились. Об этом Жеребятьева сообщила в «сториз» своего «инстаграма», опубликовав фотографию с мужем и свидетельством о браке.

«Мистер и миссис», — подписала она фото.

Фото: https://instagram.com/ann_bananna?igshid=jgqf2fgl0amo

Жеребятьева регулярно сопровождает Большунова на этапах Кубка мира по лыжным гонкам. После сезона-2020/2021 спортсменка объявила о завершении карьеры. 24-летняя Жеребятьева — чемпионка мира 2017 года в эстафете среди юниоров, победительница молодёжного чемпионата мира 2019 года.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе восторженно отозвалась о Жеребятьевой, которая регулярно приезжает на этапы Кубка мира, чтобы поддержать возлюбленного.

«Я бы её сравнила с жёнами декабристов. Потому что Аня на самом деле настолько отдана Саше, настолько ему предана, что многие достижения приходят благодаря ей. Она создаёт ему такую атмосферу, когда он реально может хоть как-то расслабиться», — говорила Вяльбе.