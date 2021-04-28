Татьяна Сорина рассказала, как муж и тренер выгонял её с тренировок

Лыжница сборной России Татьяна Сорина рассказала, как Егор Сорин, её муж и тренер, выгонял её с тренировки. По словам спортсменки, это происходило из-за завышения интенсивности работы.

«Конечно, бывает, что Егор кричит… Может сказать, что я завышаю интенсивность. Хотя по пульсу иду нормально. Но на самом деле сейчас уже всё проще. Не так, как в первый год. Поначалу бывало, что даже выгонял меня с тренировки. Не просто бывало, а случалось довольно часто», — приводит слова Сориной Sport24.

“Выгоняют — это сильно сказано. Просто есть такие тренировки, когда нет смысла продолжать. Спортсмен уже завысил интенсивность, говоришь ему: «Иди домой. Если продолжишь, будет только хуже». Европейцы могут спокойно относиться к тому, что у него убрали тренировку, а наш русский менталитет работает немного по-другому. И могут возникать обиды», — добавил Егор Сорин.