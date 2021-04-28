Сорина рассказала, как отреагировала на слова шведского журналиста о допинге у неё

Лыжница сборной России Татьяна Сорина рассказала, как отреагировала на слова шведского журналиста, который после этапа Кубка мира в Руке (Финляндия) предположил, что россиянка, завоевавшая медаль, может употреблять допинг.

По словам Сориной, после этих слов ей захотелось бежать ещё быстрее.

«Вообще я не читаю статьи и не углубляюсь во всё это. Но ту историю было сложно не заметить.

Когда я выиграла медаль в Руке, швед предположил, что я на допинге. Якобы я не могла так быстро пробежать сама (смеётся). Ну, это его мнение. Хотелось просто бежать ещё быстрее.

Некоторые из моих родных не так близки к лыжам. И им в маленьком городе кто-то говорит, что я якобы бегу на допинге. Бабушка с дедушкой где-то такое услышали, прочитали — это всё не очень здорово. Им тяжело объяснить, что у меня после гонок берут пробы. И что та статья была просто предположением. Всё развернулось в нехорошую сторону», — цитирует Сорину Sport24.