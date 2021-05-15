«Не надо себя раньше времени хоронить». Вяльбе — о шансах Доценко отобраться на ОИ-2022

Призёр этапов Кубка мира российская лыжница Анастасия Доценко, вернувшаяся в лыжи после непонятной ситуации с временным отстранением, затянувшимся почти на три года, на итоговой пресс-конференции Федерации лыжных гонок Республики Татарстан подвела итоги своего выступления в сезоне-2020/2021.

«У меня мало что получилось в сезоне, за исключением его концовки на чемпионате России. К счастью, все сложности решились, они позади, не хочется теперь даже об этом и вспоминать. О перспективах говорить сложно. Если быть откровенной, то по результатам я себя уже не рассматриваю. И сделать что-то за одно лето будет из разряда фантастики. С учётом того, к тому же, я возрастная спортсменка. Желание и цель есть, но я стараюсь объективно оценивать свои возможности», — приводит слова Доценко «Реальное время».

Присутствовавшая на пресс-конференции президент ФЛГР Елена Вяльбе возразила 34-летней спортсменке, приведя в пример норвежку Марит Бьорген, которой 41 год.

«Вообще-то, Марит Бьорген возвращается, зачем тогда тренироваться? Цель должна быть. Не надо себя раньше времени хоронить. Все сидящие за этим столом спортсмены имеют шансы отобраться на Олимпийские игры», — сказала Вяльбе.