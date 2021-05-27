Сорина рассказала о реакции на слова шведского журналиста о допинге у неё

Лыжница сборной России Татьяна Сорина рассказала о своей реакции на слова одного из шведских журналистов, который после этапа Кубка мира в Руке (Финляндия) высказал мнение, что российская спортсменка, завоевавшая медаль, может употреблять допинг.

«Честно говоря, я даже не читала новости про это, пока мне не сказали: Таня, тут про тебя говорят, что ты на допинге бежишь. Мы с Егором (Сориным, мужем и тренером. — Прим. «Чемпионата») посмеялись и вспомнили сентябрьские старты в Тюмени, когда я бежала пролог в спринте, а потом неслась к Софии, чтобы её покормить грудью, — тогда я её ещё кормила. У неё же обед, так что будь добра, мама, покормить, а потом уж на свои забеги отправляйся. Наверное, это и был мой допинг.

Мне и есть-то мало что можно было из-за аллергии, и ребёнку могло передаться. А тут люди размышляют, на чём я бегу. Я думаю, на таких нечего внимание обращать, у каждого своё мнение», — приводятся слова Сориной на странице проекта «На лыжи!» в социальной сети «ВКонтакте».